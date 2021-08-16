26-річна Кайла Пает виклала у тікток відео, на якому вона з легкістю викриває хлопця у зраді. Той одного разу вирішив похвалитися їй своїми вміннями та надіслав фото вечері, яку він саме готував. А заодно – і довести дівчині, що він цього вечора не гуляє, а їсть вдома.

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Хоч чоловік і був вдома, проте, очевидно, що він був там не сам. На світлині видно плиту з двома сковорідками – фаршем та макаронами. Проте хлопець врахував не все і, напевно, не сподівався, що дівчина буде така спостережлива.

Варто лише ближче придивитись, як у відображенні блискучої кухонної шафки відразу помітно іншу жінку, яка тримала в руках телефон. Кайла навіть відразу наводить аргументи, що на світлині саме жіночі руки, а не хлопця. На це вказують відразу кілька речей:

довгі нігті з білим лаком

рожевий годинник

перстень

браслети на одному зап'ястку

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Відео, яке дівчина підписала як "Ти мав би старатись краще", набрало аж 3 мільйони переглядів. Дехто припустив, що у відображенні могла бути його сестра, кузина або мама. Проте дівчина переконала всіх, що хлопець – афроамериканець, тоді як у незнайомки на фото шкіра дуже світла. Окрім того, коли Кайла справедливо попросила пояснити, хто ця дівчина, він відповів: "На її місці могла бути ти".

Користувачі почали жаліти як Кайлу, так і іншу дівчину, з якою хлопець так негарно повівся:

"Будь ласка, постав до відома ту дівчину. Я була б така засмучена, якби я готувала для когось, а потім він комусь це надсилав"

"Те, що він готує о 10 вечора, вже насторожує"​

Раніше ми вже розповідали про дівчину, яка так само викрила зраду свого коханого за одном лише фото. Тоді необережний хлопець теж не помітив, як у відображенні дзеркала на світлині було видно зайві деталі.