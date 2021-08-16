26-летняя Кайла Паэт выложила в тикток видео, на котором она с легкостью разоблачает парня в измене. Тот однажды решил похвастаться ей своими умениями и прислал фото ужина, который он готовил. А заодно – и доказать девушке, что он в этот вечер не гуляет, а ест дома.

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Хотя парень и был дома, однако, очевидно, что он был там не один. На фотографии видно плиту с двумя сковородками – фаршем и макаронами. Но парень учел не все и, наверное, не ожидал, что девушка будет такая наблюдательная.

Стоит только ближе присмотреться, как в отражении блестящего кухонного шкафчика сразу заметно другую женщину, которая держала в руках телефон. Кайла даже сразу приводит аргументы, что на фотографии именно женские руки, а не парня. На это указывают сразу несколько вещей:

длинные ногти с белым лаком

розовый часы

кольцо

браслеты на одном запястье

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Видео, которое девушка подписала как "Следовало стараться лучше", набрало 3 миллиона просмотров. Некоторые предположил, что в отражении могла быть его сестра, кузина или мама. Однако девушка убедила всех, что парень – афроамериканец, тогда как у незнакомки на фото кожа очень светлая. Кроме того, когда Кайла справедливо попросила объяснить , кто эта девушка, он ответил: "На ее месте могла быть ты".

Пользователи начали жалеть как Кайлу, так и другую девушку, с которой парень так некрасиво поступил:

"Пожалуйста, поставь в известность ту девушку. Я была бы так расстроена, если бы я готовила для кого-то, а потом он кому-то это присылал"

"То, что он готовит в 10 вечера, уже настораживает"