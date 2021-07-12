Ця історія трапилася багато років тому, пояснила літня блогерка Реґіна Кейдж, яка зареєстрована у тіктоці під ніком theraven225. Жінка відповіла на запитання "Якою була найбільш дріб’язкова річ, яку ви забрали у свого колишнього після розставання".

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У ці дні Реґіна мала прекрасний святковий настрій, адже не за горами було Різдво. Але все змінилося буквально в одну мить: хлопець просто приїхав до будинку, де вони жили, та сказав, що їм пора прощатися.

Тоді мій колишній сказав, що він вже не почуває себе щасливо у наших стосунках. А ще він почав зустрічатися з іншою дівчиною. Зрештою, він попросив мене з’їхати з будинку після різдвяних канікул. Адже це був його дім, – згадує жінка.

Блогерка Реґіна, яку багато років тому хлопець вигнав з дому / Скриншот тікток theraven225

Реґіна зрозуміла, що це кінець: вона вирішила переїхати того ж дня. Дівчина попросила сестру взяти невелику вантажівку, щоб забрати свої речі з будинку хлопця.

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Кумедно, але майже все в домі було придбано за гроші Реґіни. Тому вона й залишила колишнього практично серед голих стін.

"Я навіть забрала різдвяну ялинку. Так, я це зробила. Чесно, відчувала себе Грінчем, який викрав Різдво. Хо-хо-хо!", – згадує Реґіна.

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Відповідь Реґіни шалено сподобалася користувачам тіктоку. Лише за два дні відео переглянули аж 14 мільйонів разів!