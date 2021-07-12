Эта история случилась много лет назад, объяснила блогерша Регина Кейдж, которая зарегистрированной в тиктока под ником theraven225. Женщина ответила на вопрос "Какой была самая мелочная вещь, которую вы забрали у своего бывшего после расставания".

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В эти дни в Регины было прекрасное праздничное настроение, ведь не за горами было Рождество. Но все изменилось буквально в одно мгновение: парень просто приехал к дому, где они жили, и сказал, что им пора прощаться.

Тогда мой бывший сказал, что он уже не чувствует себя счастливо в наших отношениях. А еще он начал встречаться с другой девушкой. В конце концов, он попросил меня съехать из дома после рождественских каникул. Ведь это был его дом, – вспоминает женщина.

Блогерша Регина, которую много лет назад парень выгнал из дома / Скриншот тикток theraven225

Регина поняла, что это конец: она решила переехать в тот же день. Девушка попросила сестру взять небольшой грузовик, чтобы забрать свои вещи из дома парня.

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Забавно, но почти все в доме было приобретено за деньги Регины. Поэтому она и оставила бывшего практически среди голых стен.

"Я даже забрала рождественскую елку. Да, я это сделала. Честно, чувствовала себя как Гринч, который украл Рождество. Хо-хо-хо!", – вспоминает Регина.

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Ответ Регины безумно понравился пользователям тиктока. Только за два дня видео просмотрели аж 14 миллионов раз!