Марина живе в Дубаї. Вона познайомилася з чоловіком через Tinder і вирішила сходити з ним на побачення, проте це виявилось помилкою.
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Хлопець хотів поїсти коштом дівчини
Дівчина опублікувала у своєму тіктоці відео, де розповіла про невдалий досвід знайомства у тіндері.
Отже, я на побаченні з цим хлопцем у ресторані, і він замовляє собі стейк, салат, гарнір, закуску та кілька келихів червоного вина,
– ділиться Марина.
Тоді дівчину це не здивувало, адже вона не очікувала, що за помпезний обід доведеться платити їй. Своєю чергою вона обійшлась скромним салатом та коктейлем.
Хлопець запропонував дівчині оплатити його обід / Скриншот з відео
Коли прийшов рахунок, дівчина ввічливо запропонувала оплатити свою їжу. Натомість хлопець попросив розділити чек навпіл і оплатити обід, хоч він з'їв куди більше, ніж вона.
Я не могла повірити, що він хоче, щоб я платила за його їжу,
– обурюється дівчина.
Дівчина відмовила хлопцеві і сказала: "Ні в якому разі. Я не буду платити 50/50 за один маленький салатик і коктейль". Користувачі підтримали дівчину і зрозуміли її реакцію:
- "Чоловік повинен заплатити за все і принести вам подарунок за те, що ви проводите з ним час"
- "Смішно. Коли я бачу, що люди приходять на побачення до нашого ресторану, і настає час для рахунку, а чоловік просить зробити 50/50, мені хочеться відбити його до біса".
- "Я нічого не плачу. Крапка. Це побачення. Нехай чоловік буде твоїм чоловіком, а не другом".
- "Як щодо того, щоб кожен оплачував свої рахунки".