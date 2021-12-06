Марина живет в Дубае. Она познакомилась с парнем через Tinder и решила сходить с ним на свидание, однако это оказалось ошибкой.
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Парень хотел поесть за счет девушки
Девушка опубликовала в своем тиктоке видео, где рассказала о неудачном опыте знакомства в тиндере.
Итак, я на свидании с этим парнем в ресторане, и он заказывает стейк, салат, гарнир, закуску и несколько бокалов красного вина,
– делится Марина.
Тогда девушку это не удивило, ведь она не ожидала, что за помпезный обед придется платить ей. В свою очередь она обошлась скромным салатом и коктейлем.
Парень предложил девушке оплатить его обед / Скриншот с видео
Когда пришел счёт, девушка вежливо предложила оплатить свою еду. Но парень попросил разделить чек пополам и оплатить обед, хотя он съел куда больше, чем она.
Я не могла поверить, что он хочет, чтобы я платила за его еду,
– возмущается девушка.
Девушка отказала парню и сказала: "Ни в коем случае. Я не буду платить 50/50 за один маленький салатик и коктейль". Пользователи поддержали девушку и поняли ее реакцию:
- "Мужчина должен заплатить за все и принести вам подарок за то, что вы проводите с ним время"
- "Смешно. Когда я вижу, что люди приходят на свидание в наш ресторан, и наступает время для счета, а мужчина просит сделать 50/50, мне хочется отбить его чертовски".
- "Я ничего не плачу. Точка. Это свидание. Пусть мужчина будет твоим мужем, а не другом".
- "Как насчет того, чтобы каждый оплачивал свои счета".