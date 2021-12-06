Марина живет в Дубае. Она познакомилась с парнем через Tinder и решила сходить с ним на свидание, однако это оказалось ошибкой.

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Парень хотел поесть за счет девушки

Девушка опубликовала в своем тиктоке видео, где рассказала о неудачном опыте знакомства в тиндере.

Итак, я на свидании с этим парнем в ресторане, и он заказывает стейк, салат, гарнир, закуску и несколько бокалов красного вина,

– делится Марина.

Тогда девушку это не удивило, ведь она не ожидала, что за помпезный обед придется платить ей. В свою очередь она обошлась скромным салатом и коктейлем.



Парень предложил девушке оплатить его обед / Скриншот с видео

Когда пришел счёт, девушка вежливо предложила оплатить свою еду. Но парень попросил разделить чек пополам и оплатить обед, хотя он съел куда больше, чем она.

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Я не могла поверить, что он хочет, чтобы я платила за его еду,

– возмущается девушка.

Девушка отказала парню и сказала: "Ни в коем случае. Я не буду платить 50/50 за один маленький салатик и коктейль". Пользователи поддержали девушку и поняли ее реакцию: