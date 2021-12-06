Хлопець замовив "тонну" їжі на побаченні і запропонував розділити чек навпіл: дівчина обурена

Дівчина розповіла про своє невдале побачення. Хлопець нахабно хотів поїсти її коштом.

Марина живе в Дубаї. Вона познайомилася з чоловіком через Tinder і вирішила сходити з ним на побачення, проте це виявилось помилкою.

Цікаво Візитна картка: ігристе SHABO Grand Reserve екстра брют біле

Хлопець хотів поїсти коштом дівчини

Дівчина опублікувала у своєму тіктоці відео, де розповіла про невдалий досвід знайомства у тіндері.

Отже, я на побаченні з цим хлопцем у ресторані, і він замовляє собі стейк, салат, гарнір, закуску та кілька келихів червоного вина,

– ділиться Марина.

Тоді дівчину це не здивувало, адже вона не очікувала, що за помпезний обід доведеться платити їй. Своєю чергою вона обійшлась скромним салатом та коктейлем.



Хлопець запропонував дівчині оплатити його обід / Скриншот з відео

Коли прийшов рахунок, дівчина ввічливо запропонувала оплатити свою їжу. Натомість хлопець попросив розділити чек навпіл і оплатити обід, хоч він з'їв куди більше, ніж вона.

Що може бути ліпшим за спонтанну вечірку з найкращими друзями? Драйвова музика, запальні танці та ігристе від SHABO, що аж іскриться у келиху, – і неймовірний святковий настрій забезпечний! Обирай ігристе на будь-який смак в інтернет-магазині SHABO

Я не могла повірити, що він хоче, щоб я платила за його їжу,

– обурюється дівчина.

Дівчина відмовила хлопцеві і сказала: "Ні в якому разі. Я не буду платити 50/50 за один маленький салатик і коктейль". Користувачі підтримали дівчину і зрозуміли її реакцію: