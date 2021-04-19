Хлопець запросив дівчину на побачення: там його чекали аж 16 конкурентів

Британський блогер вирішив запросити на побачення дівчину, з якої він познайомився в Інтернеті. На місці зустрічі його чекала справжня катастрофа: разом із ним прийшли ще 16 хлопців.

Історію свого дуже невдалого побачення розповів тікток-блогер peakay81. Хлопець майже рік не часу не ходив на прогулянки із дівчатами – пауза трішки затягнулася.

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Блогер познайомився із приємною дівчиною в онлайні й був готовий діяти. Але незнайомка випередила його.

Ми приємно спілкувалися, жартували, і мені захотілося з нею зустрітися. Вона сама написала та запропонувала випити. Тому я й пішов на побачення після року перерви, – розповідає peakay81.

Як виглядає користувач peakay81 / Скриншот з відео

Коли хлопець прийшов на місце зустрічі, його дещо здивувало: поруч із ним стояло ще 16 людей. Дівчина просто вирішила одночасно погуляти з усіма претендентами на її серце.

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"Вона сказала, що запросила всіх хлопців, з якими вона познайомилася в Інтернеті. І висловила сподівання, що ми всі нормально спілкуватимемось", – згадує своє побачення peakay81.

За словами хлопця, усе побачення одразу перетворилося в справжнє змагання. Кожен намагався обійняти або поцілувати дівчину, і це виглядало досить абсурдно. Зрештою, peakay81 просто передчасно покинув таку неочікувану прогулянку.

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Підписники підтримали хлопця і вирішили, що дівчина просто передивилася багато телевізійних шоу. На думку більшості коментаторів, йому точно не треба шкодувати, що побачення ось так закінчилося, адже так робити неправильно.