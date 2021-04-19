Британский блогер решил пригласить на свидание девушку, с которой он познакомился в Интернете. На месте встречи его ждала настоящая катастрофа: вместе с ним пришли еще 16 ребят.

Историю своего очень неудачного свидания рассказал тикток-блогер peakay81. Парень почти год не ходил на прогулки с девушками – пауза немного затянулась.

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Блогер познакомился с приятной девушкой в онлайне и был готов действовать. Но незнакомка опередила его.

Мы приятно общались, шутили, и мне захотелось с ней встретиться. Она сама написала и предложила выпить. Поэтому я и пошел на свидание после года перерыва, – рассказывает peakay81.

Как выглядит peakay81 / Скриншот з відео

Когда парень пришел на место встречи, его кое-что очень удивило: рядом с ним стояло еще 16 человек. Девушка просто решила одновременно погулять со всеми претендентами на ее сердце.

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"Она сказала, что пригласила всех ребят, с которыми она познакомилась в Интернете. И выразила надежду, что мы все нормально будем общаться", – вспоминает свое свидание peakay81.

По словам парня, свидание сразу превратилось в настоящее соревнование. Каждый пытался обнять или поцеловать девушку, и это выглядело довольно абсурдно. В конце концов, peakay81 просто преждевременно ушел из такой неожиданной прогулки.

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Подписчики поддержали парня и решили, что девушка просто насмотрелась много телевизионных шоу. По мнению большинства комментаторов, ему точно не нужно жалеть, что свидание вот так закончилось, ведь так делать неправильно.