Відео, яке блогерка на ім’я Еліз опублікувала у тіктоці, добряче здивувало її підписників. Все почалося в додатку для знайомств: хлопець просто написав: "Мені подобається твоє обличчя, йдемо трішки перекусимо. Я відвезу нас в ресторан".

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Еліз була не проти поїсти, тому погодилася. Та хлопчина одразу почав викручуватися: попросив, щоб вона приїхала до нього додому, а потім вони разом поїдуть перекусити на його автомобілі.

Я їхала 45 хвилин до його дому… Там він підійшов до моєї машини й попросив, щоб ми поїхали в ресторан на моєму авто, бо він загубив ключі. Чи варто було мені просто його залишити там і поїхати додому? Так. Але я цього не зробила, – розповідає дівчина.

Забутий гаманець і 100 тако

"Вистава" продовжилася вже біля ресторану. Хлопець "випадково" забув гаманець, тому попросив, щоб Еліз купила поїсти. Він замовив аж 100 тако (мексиканська кухня), за які дівчина заплатила 149 доларів. Зрештою, вони поїхали до хлопця додому.

Дівчина заплатила за 100 тако / Фото Unsplash

Перекус був надзвичайно ніяковим. Хлопець виклав тако на стіл й крикнув на всю хату: "Нумо поїмо!" Еліз не знала, як реагувати… Вони мовчки продовжили їсти. Так тривало кілька хвилин, доки не приєднався його батько.

Потім зайшов батько хлопця і просто взяв тако. Він був біля нас, просто собі стояв і їв. А потім ні з того ні з сього спитався в мене: "Ти хочеш побачити мою студію?" – згадує дівчина.

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Еліз зрозуміла, що все – з неї досить. Вона різко попрощалася й забрала усі тако з собою. Дівчина щаслива, що їй вдалося безпечно "виплутатися" з цього побачення. Історія Еліз здивувала багатьох користувачів тіктоку. Всього за кілька днів відео переглянули понад 14 мільйонів разів.

Та не всі побачення із незнайомцями закінчуються так печально. До прикладу, в Британії чоловік просто змінив свій номер телефону – і знайшов кохання усього свого життя. Як йому це вдалося – читайте на Life 24.

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