Видео, которое блогерша по имени Элиз опубликовала в тиктоке, сильно удивило ее подписчиков. Все началось в приложении для знакомств: парень просто написал: "Мне нравится твое лицо, идем немного перекусим. Я отвезу нас в ресторан".

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Элиз была не против поесть, поэтому согласилась. Но парень сразу начал выкручиваться: попросил, чтобы она приехала к нему домой, а потом они вместе поедут перекусить на его автомобиле.

Я ехала 45 минут к его дому... Там он подошел к моей машине и попросил, чтобы мы поехали в ресторан на моем авто, потому что он потерял ключи. Стоило ли мне просто его оставить там и поехать домой? Да. Но я этого не сделала, – рассказывает девушка.

Забытый кошелек и 100 тако

"Спектакль" продолжился уже около ресторана. Парень "случайно" забыл кошелек, поэтому попросил, чтобы Элиз купила поесть. Он заказал 100 тако (мексиканская кухня), за которые девушка заплатила 149 долларов. В конце концов, они поехали к парню домой.

Девушка заплатила за 100 тако / Фото Unsplash

Перекус был очень неловким. Парень выложил тако на стол и крикнул на весь дом: "Ну-ка поедим!" Элиз не знала, как реагировать... Они молча продолжили есть. Через несколько минут к ним присоединился его отец.

Потом зашел отец парня и просто взял тако. Он был возле нас, просто себе стоял и ел. А потом ни с того ни с сего спросил у меня: "Ты хочешь увидеть мою студию?" – вспоминает девушка.

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Элиз поняла, что все – с нее хватит. Она резко попрощалась и забрала все тако с собой. Девушка счастлива, что ей удалось безопасно "выпутаться" из этого свидания. История Элиз удивила многих пользователей тиктока. Всего за несколько дней видео посмотрели более 14 миллионов раз.

Но не все свидания с незнакомцами заканчиваются так печально. К примеру, в Британии мужчина просто сменил свой номер телефона – и нашел любовь всей своей жизни. Как ему это удалось – читайте на Life 24.

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