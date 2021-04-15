Хлопець із Австралії несподівано освідчився своїй подрузі на 10-метровій глибині під час дайвінгу. Дівчина хотіла сказати "так", але одразу не змогла – заважав шланг. Відео освідчення – в кінці матеріалу.

Маттіа та його дівчина Фіона – шалені фанати дайвінгу. Нещодавно пара спеціально відправилася на острів Різдва, щоб трішки поплавати в океані та чудово відпочити.

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Хлопець не просто так організував поїздку. Маттіа хотів освідчитися під час одного із занурень. Він надзвичайно ретельно підготувався: дівчина взагалі не здогадувалася, що відбувається. Для неї це був звичайний відпочинок.

Вперше ми зізналися один одному в коханні під час занурення. Тоді ми написали цю фразу на спеціальній грифельній дошці. Тому ця ідея освідчитися в океані здалася мені ідеальною. Я дуже переживав, що загублю кільце. Я прив’язав його до мушлі і стежив, щоб воно було в безпеці, – розповів хлопець.

Хлопець ідеально все організував / Скриншот Mattia Matarrese Metro

Все почалося на глибині у 10 метрів, коли пара досягла дна. Маттіа дістав кілька ламінованих листів, на останньому з яких було найважливіше питання – "чи хоче Фіона назавжди стати його другом по дайвінгу?". Після цього хлопець подав коханій колечко.

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За його словами, дівчина була дуже щаслива. Але сама Фіона згадує, що в якийсь момент надзвичайно розгубилася.

Дівчина намагалася сказати "так"! / Скриншот Mattia Matarrese Metro

"Це була повна несподіванка, я нічого не підозрювала. Він так добре все сховав! Я нечітко пробурмотала йому: "Справді? Саме зараз?". Водночас намагалася зосередитися на своєму диханні і залишитися на дні, щоб випадково не виплисти наверх", – згадує Фіона.

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Коли Фіона побачила колечко, то зрозуміло, що банально не може сказати "так". Їй заважав шланг, через який вона дихала. Але дівчина вдало викрутилася із ситуації: просто підняла великий палець вгору.

Важко було сказати "так" під водою. Тут піднятий великий палець означає, що ти хочеш піднятись на поверхню. Так що моїм "так" на питання, чи готова я вийти заміж, був такий жест, – пояснює дівчина.