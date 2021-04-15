Парень из Австралии неожиданно сделал предложение своей подруге на 10-метровой глубине во время дайвинга. Девушка хотела сказать "да", но сразу не смогла – мешал шланг. Видео – в конце материала.

Маттиа и его девушка Фиона – безумные фанаты дайвинга. Недавно пара специально отправилась на остров Рождества, чтобы немного поплавать в океане и прекрасно отдохнуть.

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Парень не просто так организовал поездку. Маттиа хотел сделать предложение во время одного из погружений. Он очень тщательно подготовился: девушка даже не догадывалась, что происходит. Для нее это был обычный отдых.

Впервые мы признались друг другу в любви во время погружения. Тогда мы написали эту фразу на специальной грифельной доске. Поэтому эта идея сделать предложение в океане показалась мне идеальной. Сначала я очень переживал, что потеряю кольцо. Я привязал его к раковине моллюска и следил, чтобы оно было в безопасности, – рассказал парень.

Парень идеально все организовал / Скриншот Mattia Matarrese Metro

Все началось на глубине в 10 метров, когда пара достигла дна. Маттиа достал несколько ламинированных листов, на последнем из которых было важнейший вопрос – "хочет ли Фиона навсегда стать его другом по дайвингу?". После этого парень подал любимой колечко.

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По его словам, девушка была очень счастлива. Но сама Фиона вспоминает, что в какой-то момент очень растерялась.

Девушка пыталась сказать "да"! / Скриншот Mattia Matarrese Metro

"Это была полная неожиданность, я ничего не подозревала. Он так хорошо все спрятал! Я нечетко пробормотала ему: "Правда? Именно сейчас?". В то же время пыталась сосредоточиться на своем дыхании и остаться на дне, чтобы случайно не выплыть наверх", – вспоминает Фиона.

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Когда Фиона увидела колечко, то понятно, что банально не может сказать "да". Ей мешал шланг, через который она дышала. Но девушка удачно выкрутилась из ситуации: просто подняла большой палец вверх.

Трудно было сказать "да" под водой. Здесь поднят большой палец означает, что ты хочешь подняться на поверхность. Так что моим "да" на вопрос, готова ли я выйти замуж, был такой жест, – объясняет девушка.