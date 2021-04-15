Работник одного из банков Тайваня придумал действительно гениальный план, как постоянно ходить в оплачиваемый отпуск. Всего за месяц он 4 раза женился и трижды развелся.

Работник местного банка в Тайване настолько хотел отдохнуть, что организовал интересную романтическую затею. Он женился на своей девушке и получил 8 дней оплачиваемого отпуска. Но ему этого было мало.

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Мужчина оказался очень креативным / Фото Unsplash

Оказывается, по местному законодательству человек, который женится, имеет право на 8 дней оплачиваемого отгула. Но в правилах есть достаточно забавный пробел, которым воспользовался сообразительный мужчина.

На последний день отпуска он решил развестись со своей женой. А уже через день они снова поженились. Так семья вновь получила еще 8 дней дополнительного отпуска.

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Супруги воспользовались этой схемой аж четыре раза: мужчина получил 32 дня специальных выходных. Впрочем, в последний раз компания отказалась оплачивать отпуск работнику. Он долго не думал и обратился с жалобой в Городское бюро труда Тайбэя, где обвинил банк в нарушении закона.

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Удивительно, но учреждение наложило штраф на работодателя в размере 20 тысяч новых тайваньских долларов (около 20 тысяч гривен). Банк подал апелляцию, поскольку, по их мнению, работник сам нарушал правила таких отпусков.

В Городском бюро согласились, что это было неэтично, но работник не сделал ничего незаконного. Поэтому банк будет вынужден заплатить такой штраф.