Хлопець зізнався дівчині у коханні й одразу розійшовся: чому він так зробив

Хлопець засипав свою "кохану" неймовірними компліментами, а потім брутально розійшовся. Вона взагалі не очікувала на такий поворот долі.

Дівчина на ім’я Мішель настільки обурилася через таку витівку хлопця, що не витримала і розповіла все у своєму тіктоці _michelleboller. Історія шокувала користувачів соцмережі – відео вже набрало понад 100 тисяч переглядів.

Цікаво Візитна картка: SHABO Reserve Rose сухе

Все почалося із довгого повідомлення, яке хлопець відправив дівчині. Він почав із настільки красивих компліментів, що Мішель просто розтанула від задоволення.

Блогерка Мішель / Скриншот тікток _michelleboller

Я закохався в тебе. Не знаю, як це пояснити, але я просто думаю, що ти неймовірна людина з прекрасною душею. Мені подобається твій сміх. Він неймовірно милий. Я обожнюю твої карі очі. На сонці вони стають світлішими і блистять, – писав хлопець.

Він переконував, що Мішель просто ідеальна. У неї прекрасне все: носик, усмішка і навіть запах.

"Ти пахнеш як тортик увесь час, і я дуже це люблю. Твоя усмішка зводить мене з розуму. Ти маєш наймиліший носик", – продовжував хлопець.

Краєвиди нічного міста, ніжні погляди та зізнання у коханні – зробіть ковток улюбленого червоного сухого від SHABO та запам’ятайте цей особливий вечір на смак. Обирайте найромантичніше червоне в

Все виглядало як приємне зізнання у коханні. Однак хлопець сам все зіпсував. Те, що він написав далі, шокувало багатьох.

Але я не можу зустрічатися з тобою, бо ти не мій тип, – закінчив хлопець.

Повідомлення, яке хлопець написав Мішель / Скриншот тікток _michelleboller

​Цікаво Дівчина жорстко провчила зрадника: вона зробила йому хитрий сюрприз

Мішель щиро сказала, що дуже здивувалася з такої реакції свого хлопця. Вона вирішила не розбиратися, чому він так зробив, а просто його заблокувала. Підписники підтримали дівчину: