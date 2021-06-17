Девушка по имени Мишель настолько возмутилась из-за такой ​​выходки парня, что не выдержала и рассказала все в своем тиктоке _michelleboller. История шокировала пользователей соцсети – видео уже набрало более 100 тысяч просмотров.

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Все началось с длинного сообщения, которое парень отправил девушке. Он начал со столь красивых комплиментов, что Мишель просто растаяла от удовольствия.

Блогерка Мишель / Скриншот тикток _michelleboller

Я влюбился в тебя. Не знаю, как это объяснить, но я просто думаю, что ты невероятный человек с прекрасной душой. Мне нравится твой смех. Он невероятно мил. Я обожаю твои карие глаза. На солнце они становятся светлее и блистят, – писал парень.

Он убеждал, что Мишель просто идеальна. У нее прекрасное все: носик, улыбка и даже запах.

"Ты пахнешь как тортик все время, и я очень это люблю. Твоя улыбка сводит меня с ума. У тебя самый милый носик", – продолжал парень.

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Все выглядело как приятное признание в любви. Однако парень сам все испортил. То, что он написал дальше, шокировало многих.

Но я не могу встречаться с тобой, потому что ты не мой тип, – закончил парень.

Сообщение, которое парень отправил Мишель / Скриншот тикток _michelleboller

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Мишель искренне призналась, что очень удивилась от такой реакции своего парня. Она решила не разбираться, почему он так сделал, а просто его заблокировала. Читатели поддержали девушку: