Сьогодні чи не кожен іспаномовний поціновувач вин знає, хто такий Хосе Пенін. Між тим все могло скластися зовсім інакше. Адже в молодості він і гадки не мав, що так тісно пов’яже своє життя з вином.

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Із чого все розпочалося

До 30 років Хосе Пенін взагалі не цікавився вином. І практично його не вживав. Та все змінив один щасливий випадок: приятель запропонував йому заснувати невеличкий винний клуб. Партнери вирішили продавати членам клубу вина, а згодом разом оцінювати, яке з них виявилось найкращим. Як згадує сам Пенін, для Іспанії 1970-х років це була революційна ідея.

У тогочасній Іспанії знали лише два вина. Перше – "оце хороше, воно з мого села", яке подавали у графинах. Друге – "ну, це тільки на свята", яке виробляли в одній з 4 – 5 історичних бодег у регіоні Ріоха. Я вирішив допомогти приятелеві, і незабаром ми зрозуміли, у що вплуталися. Так вийшло, що ми фактично торгували за каталогом, тож потрібно було добирати якісні вина, – згадує критик.

До 30 років Хосе майже не вживав вино / Фото Фейсбук Jose Peñin

Це був один із перших винних клубів в Іспанії. І він зацікавив людей, адже вони хотіли смакувати гарне вино. Партнери їздили від виноробні до виноробні, вивчали асортимент, добирали на свій смак варіанти й пропонували їх на суд клубу Club Seleccion de Vinos.

За деякий час приятель вирішив облишити бізнес, а от Хосе залишився у справі. Йому спало на думку перетворити звичайний винний каталог на дещо більше: він почав добирати ексклюзивні вина й описувати кожну позицію. Учасники клубу отримували докладну інформацію: як було створене вино, і як його потрібно вживати та зберігати.

Як у Пеніна виникла ідея заснувати винний довідник

Складаючи каталог для винного клубу, Хосе Пенін розумів: шанувальники шляхетних напоїв хочуть більшого. Зрештою 1980 року він заснував Bouquet – перший в Іспанії журнал, присвячений винам. А через 10 десять років випустив свій перший щорічний винний довідник Guia Penin, де описав продукцію всіх відомих виноробень країни. Фахівці та звичайні споживачі досі шанують це видання за якісну, докладну інформацію.

Хосе Пенін оцінює вина за 100-бальною шкалою, рекомендуючи споживати ті, що отримали не менше ніж 80 балів: вони чудово підходять і для звичайної вечері, і для романтичного побачення. Вина з оцінкою понад 90 балів за якістю практично не відрізняються від попередніх, але мають виразні нюанси.

Обкладинка нового винного гіда від Хосе Пеніна / Фото Amazon

"У вин на 90 балів і більше – яскрава індивідуальність. Вони мають неповторні нюанси, що з’явилися завдяки сорту чи теруару. Ці вина добре еволюціонують у пляшці й розвиваються в бокалі. Масовому споживачеві вони можуть і не сподобатись, але справжні поціновувачі неодмінно віддадуть належне такому вину", – пояснює Хосе Пенін.

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До речі, особливу увагу іспанець звертає на співвідношення ціни та якості вин, подаючи докладний опис кожного напою та його роздрібну ціну. Саме тому гід Пеніна неймовірно популярний серед шанувальників вина.

"В Іспанії моїми читачами є кінцеві споживачі, які хочуть зорієнтуватись у загальному асортименті й визначитися з вибором. До речі, саме тому в іспанській версії ми завжди зазначаємо, скільки коштує вино в магазині. Повірте, в Іспанії можна знайти немало вин із дуже високим балом за ціною в 1 євро. В англомовній версії цього немає, адже ми не знаємо, скільки накрутять імпортери", – розповідає Хосе Пенін.

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Чи були вина, які Пенін оцінив на 100 балів

Неймовірно, але таку оцінку іспанський критик поставив двом Бордо: Haut-Brion та Lafite-Rothschild. У них поєдналося кілька важливих характеристик, які можуть бути лише у вин найвищого класу.

"Стобальне вино – це гармонійне поєднання винограду, ґрунту, бочки та пляшки. Також у нього має бути безліч відтінків аромату та смаку і тривалий, багатий післясмак. Цього можна досягти, здійснюючи кропітку роботу з лозами (від коренів до листя), знаючи всі складові ґрунту та маючи ідеальний клон (вдосконалену версію сорту, – Life 24) для кожного виноградника... До того ж я ніколи не поставлю 100 балів вину, яке бутилювали менше ніж 6 місяців тому", – пояснює Хосе Пенін.