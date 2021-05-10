Сегодня практически каждый испаноязычный ценитель вин знает, кто такой Хосе Пенин. Между тем все могло сложиться совершенно иначе. Ведь в молодости он и не подозревал, что так тесно свяжет свою жизнь с вином.

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С чего все началось

До 30 лет Хосе Пенин вообще не интересовался вином. И практически его не употреблял. Однако все изменил один счастливый случай: приятель предложил ему основать небольшой винный клуб. Партнеры решили продавать членам клуба вина, а затем вместе оценивать, какое из них оказалось лучшим. Как вспоминает сам Пенин, для Испании 1970-х годов это была революционная идея.

В тогдашней Испании знали только два вина. Первое – "вот это хорошее, оно из моей деревни", которое подавали в графинах. Второе – "ну, это только по праздникам", которое производили в одной из 4 – 5 исторических бодег в регионе Риоха. Я решил помочь приятелю, и вскоре мы поняли, во что ввязались. Так получилось, что мы фактически торговали по каталогу, поэтому нужно было подбирать качественные вина, – вспоминает критик.

До 30 лет Хосе практически не употреблял вино / Фото Фейсбук Jose Peñin

Это был один из первых винных клубов Испании. И он заинтересовал людей, ведь им нужно было хорошее вино. Партнеры ездили от винодельни к винодельне, изучали ассортимент, подбирали варианты на свой вкус и предлагали их на суд клуба Club Seleccion de Vinos.

Через некоторое время приятель решил уйти из бизнеса, а вот Хосе остался в деле. Ему пришла идея превратить обычный винный каталог в нечто большее: он начал подбирать эксклюзивные вина и описывать каждую позицию. Участники клуба получали подробную информацию: как было создано вино и как его нужно употреблять и хранить.

Как у Пенина возникла идея основать винный справочник

Составляя каталог винного клуба, Хосе Пенин понимал: ценители благородных напитков хотят большего. Наконец в 1980-х он основал Bouquet – первый в Испании журнал, посвященный винам. А через 10 лет выпустил свой первый ежегодный винный справочник Guía Peñín, где описал продукцию всех известных виноделен страны. Профессионалы и обычные потребители до сих пор ценят это издание за качественную, подробную информацию.

Хосе Пенин оценивает вина по 100-балльной шкале, рекомендуя употреблять те, что получили не менее 80 баллов: они прекрасно подходят и для обычного ужина, и для романтического свидания. Вина с оценкой более 90 баллов по качеству практически не отличаются от предыдущих, но имеют выразительные нюансы.

Обложка нового винного гида от Хосе Пенина / Фото Amazon

"У вин, получивших 90 баллов и более, яркая индивидуальность. Они имеют неповторимые нюансы, возникшие благодаря сорту или терруару. Эти вина хорошо эволюционируют в бутылке и развиваются в бокале. Массовому потребителю они могут и не понравиться, но настоящие ценители непременно отдадут должное такому вину", – обьясняет Хосе Пенин.

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Кстати, особое внимание испанец обращает на соотношение цены и качества вина, представляя подробное описание каждого напитка и его розничную цену. Именно поэтому гид Пенина невероятно популярен среди поклонников вина.

"В Испании моими читателями являются конечные потребители, которые хотят сориентироваться в общем ассортименте и определиться с выбором. Кстати, именно поэтому в испанской версии мы всегда отмечаем, сколько стоит вино в магазине. Поверьте, в Испании можно найти немало вин с очень высоким баллом по цене в 1 евро. В англоязычной версии этого нет, ведь мы не знаем, сколько накинут сверху импортеры", – рассказывает Хосе Пенин.

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Были ли вина, которые Пенин оценил в 100 баллов

Невероятно, но такую ​​оценку испанский критик поставил двум Бордо: Haut-Brion и Lafite-Rothschild. В них сочеталось несколько важных характеристик, которые могут быть только у вин высочайшего класса.

"Стобалльное вино – это гармоничное сочетание винограда, почвы, бочки и бутылки. Также у него должно быть множество оттенков аромата и вкуса и длительное, богатое послевкусие. Этого можно достичь, проводя кропотливую работу с лозами (от корней до листьев), зная все составляющие почвы и имея идеальный клон (усовершенствованную версию сорта, – Life 24) для каждого виноградника... К тому же я никогда не поставлю 100 баллов вину, которое бутилировали менее 6 месяцев назад", – поясняет Хосе Пенін.