Навіть справжніх майстрів хендмейду може спіткати прикра невдача. Вони хотіли створити щось особливе своїми руками. Але в результаті стався повний провал, який розсмішив тисячі людей.

Перед вами 10+ кумедних фотографій виробів ручної роботи, які вийшли зовсім не такими, як мали бути. Утім, вони все одно виглядають ефектно та в чомусь красиво. Цікаво Дівчина не стригла волосся 13 років: як "Рапунцель" виглядає зараз – фото "Я практично доробила ці штани. Коли приміряла, то побачила цікавий недолік" Фото Reddit SewWhatIsThis "Дружина спробувала допомогти дочці з цією іграшкою. Не вийшло..." Фото Reddit Babyeddy Дуже схоже! Фото Reddit SewWhatIsThis Очікування – реальність Фото Reddit glitterycheemonster Трошки підправити, і не відрізниш від оригіналу Фото Reddit Mitty18204 Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут Схожий на маленького Йоду? Фото melli‑1 Reddit "Я намагалася зварити мило. Але вийшов кусок м’яса" Фото Reddit I_Have_Doggo ​Цікаво "Обман століття": красива японська блогерка виявилась 50-річним чоловіком – фото Схожа на ляльку Вуду Фото Reddit MissPink21 "В дитинстві я дуже любив покемонів і попросив бабусю зшити мені ось цього. Вийшло не дуже, але я досі бережу цю іграшку" Фото Reddit Toxic_Don Мала бути сова, а вийшли рожеві огірки Фото Reddit bedullah_blabla Робити склянки із пляшок – це справді нелегко Фото Reddit WheredMyBjergo