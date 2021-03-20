Хотіли сову – вийшов огірок: 10+ випадків дуже невдалого хендмейду
Навіть справжніх майстрів хендмейду може спіткати прикра невдача. Вони хотіли створити щось особливе своїми руками. Але в результаті стався повний провал, який розсмішив тисячі людей.
Джерело:Reddit
Перед вами 10+ кумедних фотографій виробів ручної роботи, які вийшли зовсім не такими, як мали бути. Утім, вони все одно виглядають ефектно та в чомусь красиво.
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