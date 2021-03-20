Даже настоящих мастеров хендмейда может постигнуть досадная неудача. Они хотели создать что-то особенное своими руками. Но в результате произошел полный провал, который рассмешил тысячи людей.

Перед вами 10+ забавных фотографий изделий ручной работы, которые вышли совсем не такими, какими должны быть. Впрочем, они все равно выглядят эффектно и в чем-то красиво. Интересно Девушка не стригла волосы 13 лет: как "Рапунцель" выглядит сейчас – фото "Я практически доработала эти штаны. Когда примеряла, то увидела интересный недостаток" Фото Reddit SewWhatIsThis "Жена попыталась помочь дочери с этой игрушкой. Не получилось..." Фото Reddit Babyeddy Очень похоже! Фото Reddit SewWhatIsThis Ожидание – реальность Фото Reddit glitterycheemonster Немного подправить, и не отличишь от оригинала Фото Reddit Mitty18204 Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь Похож на маленького Йоду? Фото melli‑1 Reddit "Я пыталась сварить мыло. Но вышел кусок мяса" Фото Reddit I_Have_Doggo ​Интересно "Обман века": красивая японская блогера оказалась 50-летним мужчиной – фото Похожа на куклу Вуду Фото Reddit MissPink21 "В детстве я очень любил покемонов и попросил бабушку сшить мне вот этого. Получилось не очень, но я до сих пор храню эту игрушку" Фото Reddit Toxic_Don Должна была быть сова, а вышли розовые огурцы Фото Reddit bedullah_blabla Делать стаканы из бутылок – это действительно нелегко Фото Reddit WheredMyBjergo