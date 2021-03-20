Хотели сову – вышел огурец: 10+ случаев очень неудачного хендмейда
Даже настоящих мастеров хендмейда может постигнуть досадная неудача. Они хотели создать что-то особенное своими руками. Но в результате произошел полный провал, который рассмешил тысячи людей.
Источник:Reddit
Перед вами 10+ забавных фотографий изделий ручной работы, которые вышли совсем не такими, какими должны быть. Впрочем, они все равно выглядят эффектно и в чем-то красиво.
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Фото Reddit SewWhatIsThis
"Жена попыталась помочь дочери с этой игрушкой. Не получилось..."
Фото Reddit Babyeddy
Очень похоже!
Фото Reddit SewWhatIsThis
Ожидание – реальность
Фото Reddit glitterycheemonster
Немного подправить, и не отличишь от оригинала
Фото Reddit Mitty18204
Похож на маленького Йоду?
Фото melli‑1 Reddit
"Я пыталась сварить мыло. Но вышел кусок мяса"
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