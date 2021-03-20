Хотіли сову – вийшов огірок: 10+ випадків дуже невдалого хендмейду

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Джерело:

Reddit

Навіть справжніх майстрів хендмейду може спіткати прикра невдача. Вони хотіли створити щось особливе своїми руками. Але в результаті стався повний провал, який розсмішив тисячі людей.

Перед вами 10+ кумедних фотографій виробів ручної роботи, які вийшли зовсім не такими, як мали бути. Утім, вони все одно виглядають ефектно та в чомусь красиво.

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Фото Reddit SewWhatIsThis

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Фото Reddit Babyeddy

Дуже схоже!

Фото Reddit SewWhatIsThis

Очікування – реальність

Фото Reddit glitterycheemonster

Трошки підправити, і не відрізниш від оригіналу

Фото Reddit Mitty18204

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Схожий на маленького Йоду?

Фото melli‑1 Reddit

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Фото Reddit I_Have_Doggo

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Фото Reddit MissPink21

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Фото Reddit Toxic_Don

Мала бути сова, а вийшли рожеві огірки

Фото Reddit bedullah_blabla

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Фото Reddit WheredMyBjergo