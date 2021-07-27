Перед вами добірка фотографій будинків та квартир із просто "пекельним" дизайном. Цікаво, що уявляли собі власники, коли вирішили створити цей шедевр?.. Звісно, смаки у всіх різні. Але тут все настільки дивно зроблено, що хочеться плакати зі сміху. Чого тільки вартують джинсові сходи!
Цікаво Ідеальна пара: SHABO Special Edition Мускатне і пана-кота
Це просто "геніально"
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Більше зеленого. Більше!
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Що?
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Красиво жити не заборониш
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Розкішно!
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Не найкраще поєднання кольорів, правда?
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"Сусідка зробила ремонт у кімнаті в стилістиці 70-х років"
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Таємна кімната
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І перекусити, і покупатися можна
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Цікаво Хлопець дізнався, що старша сестра – це його мама: як так сталося
Оце так!
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