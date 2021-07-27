Перед вами добірка фотографій будинків та квартир із просто "пекельним" дизайном. Цікаво, що уявляли собі власники, коли вирішили створити цей шедевр?.. Звісно, смаки у всіх різні. Але тут все настільки дивно зроблено, що хочеться плакати зі сміху. Чого тільки вартують джинсові сходи!

Цікаво Ідеальна пара: SHABO Special Edition Мускатне і пана-кота

Це просто "геніально"

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Більше зеленого. Більше!

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Що?

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Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

Красиво жити не заборониш

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Розкішно!

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Не найкраще поєднання кольорів, правда?

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"Сусідка зробила ремонт у кімнаті в стилістиці 70-х років"

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Таємна кімната

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І перекусити, і покупатися можна

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​Цікаво Хлопець дізнався, що старша сестра – це його мама: як так сталося

Оце так!

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