Перед вами подборка фотографий домов и квартир с просто "адским" дизайном. Интересно, что представляли себе владельцы, когда решили создать этот шедевр?.. Конечно, вкусы у всех разные. Но здесь все настолько странно сделано, что хочется плакать от смеха. Чего только стоит джинсовая лестница!

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Это просто "гениально"

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Больше зеленого. Больше!

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Что?

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Красиво жить не запретишь

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Роскошно!

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Не самое лучшее сочетание цветов, правда?

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"Соседка сделала ремонт в гостинной в стилистике 70-х годов"

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Тайная комната

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И перекусить, и покупаться можно

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Вот это да!

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