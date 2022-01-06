Хтозна, про що думали творці цих речей. Здається, вони трішки перемудрували з "родзинками", адже виглядає все досить недоречно… Хоча смаки у кожного різні, тому цілком можливо, що деякі речі комусь здаватимуться крутими. У нас теж є свій фаворит!

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Таке враження, ніби над кепочкою літали багато-багато птахів

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Коричневий логотип – не найкраща ідея

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Щось в цьому є!

Фото reddit ElhnsBeluj

Плями?

Фото reddit cyanidesmile555

Просто надпис "Не дозволяй своїм мріям"

Фото reddit sarahashtonsummer

Ого...

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Справді, а хто таке захоче носити?

Фото reddit sirSosig

"Цікавий" задум

Фото reddit cody410berry

І дивно, і круто!

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Сукня для фільму жахів

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