Кто знает, о чем думали создатели этих вещей. Кажется, они немного перемудрили с изюминками, ведь выглядит все довольно некстати… Хотя вкусы у каждого разные. Возможно, вам что-то и понравится с этой подборки. У нас также есть свой фаворит!
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Такое впечатление, будто над кепочкой летали много птиц
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Коричневый логотип – не самая лучшая идея
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Что-то в этом есть!
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Кляксы?
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Просто надпись "Не позволяй своим мечтам"
Фото reddit sarahashtonsummer
Ого...
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В самом деле, а кто такое захочет носить?
Фото reddit sirSosig
"Интересный" замысел
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И странно, и круто!
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Платье для фильма ужасов
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