Кто знает, о чем думали создатели этих вещей. Кажется, они немного перемудрили с изюминками, ведь выглядит все довольно некстати… Хотя вкусы у каждого разные. Возможно, вам что-то и понравится с этой подборки. У нас также есть свой фаворит!

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Такое впечатление, будто над кепочкой летали много птиц

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Коричневый логотип – не самая лучшая идея

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Что-то в этом есть!

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Кляксы?

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Просто надпись "Не позволяй своим мечтам"

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Ого...

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В самом деле, а кто такое захочет носить?

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"Интересный" замысел

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И странно, и круто!

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Платье для фильма ужасов

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