Французький художник спеціалізується на виробництві картонних конструкцій за допомогою звичайних людей, охочих долучитися до процесу. А на наступний день після показу проєкт з коробок ламають.

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Концепція художника

Візуальний художник Олів’є Гроссете навчався в Школі образотворчих мистецтв у Валенсії.

Там він почав розмірковувати про взаємозв’язок між ідеєю та дією, твором та його контекстом, обсягом та його матеріалом.

Досліджуючи міський простір, художник поставив під сумнів архітектуру та її символіку.

З 2002 року Олів’є розробляє колективні монументальні конструкції, зокрема, маяки, мости і навіть цілі будівлі, до виробництва яких долучаються мешканці того міста, де згодом експонується робота.

Гроссете використовує картон, бо це дешевий та гнучкий матеріал, яким легко маніпулювати. Крім того, він дозволяє відносно швидко виготовити інсталяції, а потім зняти їх.

Це символ брехні і видимості! Мені подобається проводити паралель між архітектурою, інструментом влади і фальшивим зовнішнім виглядом,

– каже він.

Як відбувається створення споруд

Підготовка деталей

За кілька днів до дня будівництва в майстерню запрошують дорослих, дітей, людей похилого віку для підготовки конкретних елементів конструкції. Усі учасники виготовляють деталі, а потім деякі з них збирають, зокрема. дах, арки, карнизи, балкони тощо.

Зведення конструкції

Усі підготовлені у майстерні елементи звозять у громадське місце, де жителі міста збирають конструкцію докупи. Для кріплення деталей використовують клейку стрічку. У міру просування конструкція стає важчою, і для її підйому потрібно більше людей.

Експозиція та руйнування

Коли споруда готова, її залишають на деякий час, щоб кожен міг оглянути та насолодитися нею.

Архітектурні роботи часто прив’язують до повітряних куль та розміщують між існуючими будівлями, що робить їх схожими на мрії, які пливуть над міським пейзажем.

А далі, за словами художника, настає найвеселіший етап. Картонну конструкцію знімають та пропонують публіці топтати та ламати її.

Це дозволяє нам відтворювати зв'язки один з одним. Ділячись, ми просуваємося далі,

– пояснює Гроссете.