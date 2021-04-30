Як в індійському кіно: чоловік допоміг дружині вийти заміж за її коханця

В Індії чоловік дізнався про коханця своєї дружини, проте не став влаштовувати скандалів. Натомість він організував для закоханих цілу весільну церемонію! Ніхто не сподівався, що сюжет, гідний фільму, може втілитись і життя.

7 років тому Уттам Мандал та Сапна Кумарі одружились і за цей час встигли народити двох діточок. Зі сторони здавалось, що у них цілком щасливе сімейне життя. Проте згодом з'ясувалась, що Сапна вже давно закохана у родича свого чоловіка – Раджу Хумару.

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Родич був частим гостем у їх домі, тож чоловік і не підозрював про їх роман. Таємні зустрічі тривали кілька років, аж поки Сапна не зізналась у своїх зрадах і не сказала, що більше не кохає свого законного чоловіка.

Звісно, для Уттама ця новина стала шоком. Деякий час чоловік ще намагався повернути прихильність дружини та злився на неї. Проте з часом він побачив, що Сапна не може відмовитись від кохання і знайшов рішення: "Я деякий час злився і сумував, але вирішив запропонувати рішення"

Уттам відступив, зрозумів, що у такому шлюбі без кохання вони обоє будуть нещасливі, тож вчинив мудро: дав можливість дружині бути з тим, кого вона дійсно кохає. Він сам організував весільну церемонію та благословив дружину з її коханцем зі словами, що їх шлюб був по-справжньому укладений на небесах. Уттам бажав новоспеченим молодятам лише щастя:

Життя трьох людей було б знищено, якби я цього не зробив. Це було єдиним рішенням. Тепер ми всі можемо бути щасливими,

– пояснив чоловік своє рішення

Весільна церемонія / Фото navbharattime

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Щоправда, не всі були задоволені такими подіями. Батьки Сапни постійно відмовляли доньку від розлучення з чоловіком, просили взятись за розум, покинути коханця та не руйнувати родину. Проте вони не змогли вплинути на рішення подружжя. Зрештою, Уттам зміг їх вмовити, запросивши на весільну церемонію.