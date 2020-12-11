Деякі фото в інстраграмі виглядають занадто добре, щоб бути правдою. На Reddit користувачі створили спільноту, у якій викривають блогерів, що занадто прикрашають дійсність.

Спільнота під назвою "Instagram reality" була створена у 2017 році. З того часу вони публікують фото, які зовсім не збігаються з реальністю, аби користувачі бачили, що їх недосяжні ідеали та стандарти краси часто – просто майстерна (або не дуже) робота онлайн-редакторів, розповідають у boredpanda

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Life24 відібрали для вас найкращі знімки з сабреддіту "Instagram reality", які показують усі неідеальність інстаграмного світу.

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Занадто бездоганна шкіра

Якщо ви заздрите дівчині, у якої завжди на фото гладка та блискуча шкіра, просто подивіться на ці фото. Можливо, вона теж просто створює ілюзію?

І поки намагаються якомога сильніше висвітлити свою шкіру...

...інші додають до фото стільки засмаги, що у них "змінюється" колір очей.

Навіть шкіру на ногах роблять неправдоподібно гладкою!

Лице з ідеальними симетричними пропорціями

Це також часто виявляється нічим іншим, як роботою фотошопу. Тоді як на живих відео відразу стає зрозуміло, як виглядаэ людина насправді

А як щодо віку?

Ці люди намагались приховати свій вік на власних сторінках в соцмережі, проте на урочистих заходах чи співбесіді це вже зробити не вдалось.

Ідеальна фігура

Люди часто намагаються відповідати певним стандартам красивого тіла, яке у реальному житті просто неможливо зустріти

На цих світлинах фотографи хотіли зробити як краще, проте дещо переборщили з довжиною ніг

Ілюзія красивого життя та краєвидів

"Те відчуття, коли свої хмари завжди возиш з собою у всі подорожі"

Невдала спроба скорегувати фон на фото

Користувачі помітили не лише підроблений синій фон, а й логотип Ламборджині на Хонді дівчини

Ця жінка могла б створювати графіку для фільмів!