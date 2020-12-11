Деякі фото в інстраграмі виглядають занадто добре, щоб бути правдою. На Reddit користувачі створили спільноту, у якій викривають блогерів, що занадто прикрашають дійсність.

Сообщество под названием "Instagram reality" была создана в 2017 году. С тех пор они публикуют фото, которые совсем не совпадают с реальностью, чтобы пользователи видели, что их недостижимые идеалы и стандарты красоты часто – просто мастерская (или не очень) работа онлайн-редакторов, рассказывают в boredpanda.

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Life24 отобрали для вас лучшие снимки из сабреддита "Instagram reality", которые показывают всю неидеальность инстаграмного мира.

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Слишком безупречная кожа

Если вы завидуете девушке, у которой всегда на фото гладкая и блестящая кожа, просто посмотрите на эти фото. Возможно, она тоже просто создает иллюзию?

И пока одни пытаются как можно сильнее высветлить свою кожу ...

... другие добавляют к фото столько загара, у них "меняется" цвет глаз.

Даже кожу на ногах делают неправдоподобно гладкой!

Лицо с идеальными симметричными пропорциями

Это также часто оказывается ничем иным, как работой фотошопа. Тогда как на живых видео сразу становится понятно, как выглядит человек на самом деле

А что насчет возраста?

Эти люди пытались скрыть свой возраст на страницах в соцсети, однако на торжественных мероприятиях или собеседовании это уже сделать не удалось.

Идеальная фигура

Люди часто пытаются соответствовать определенным стандартам красивого тела, которое в реальной жизни просто невозможно встретить

На этих снимках фотографы хотели сделать как лучше, но немного переборщили с длиной ног

Иллюзия красивой жизни и видов

"То чувство, когда свои облака всегда возишь с собой во все путешествия"

Неудачная попытка подкорректировать фон на фото

Пользователи заметили не только поддельный синий фон, но и логотип Ламборджини на Хонде девушки

Эта женщина могла бы создавать графику для фильмов!