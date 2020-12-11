Instagram vs реальность: 25 забавных сравнений – фото до и после
Деякі фото в інстраграмі виглядають занадто добре, щоб бути правдою. На Reddit користувачі створили спільноту, у якій викривають блогерів, що занадто прикрашають дійсність.
Сообщество под названием "Instagram reality" была создана в 2017 году. С тех пор они публикуют фото, которые совсем не совпадают с реальностью, чтобы пользователи видели, что их недостижимые идеалы и стандарты красоты часто – просто мастерская (или не очень) работа онлайн-редакторов, рассказывают в boredpanda.
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Life24 отобрали для вас лучшие снимки из сабреддита "Instagram reality", которые показывают всю неидеальность инстаграмного мира.
Слишком безупречная кожа
Если вы завидуете девушке, у которой всегда на фото гладкая и блестящая кожа, просто посмотрите на эти фото. Возможно, она тоже просто создает иллюзию?
И пока одни пытаются как можно сильнее высветлить свою кожу ...
... другие добавляют к фото столько загара, у них "меняется" цвет глаз.
Даже кожу на ногах делают неправдоподобно гладкой!
Лицо с идеальными симметричными пропорциями
Это также часто оказывается ничем иным, как работой фотошопа. Тогда как на живых видео сразу становится понятно, как выглядит человек на самом деле
А что насчет возраста?
Эти люди пытались скрыть свой возраст на страницах в соцсети, однако на торжественных мероприятиях или собеседовании это уже сделать не удалось.
Идеальная фигура
Люди часто пытаются соответствовать определенным стандартам красивого тела, которое в реальной жизни просто невозможно встретить
На этих снимках фотографы хотели сделать как лучше, но немного переборщили с длиной ног
Иллюзия красивой жизни и видов
"То чувство, когда свои облака всегда возишь с собой во все путешествия"
Неудачная попытка подкорректировать фон на фото
Пользователи заметили не только поддельный синий фон, но и логотип Ламборджини на Хонде девушки
Эта женщина могла бы создавать графику для фильмов!
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