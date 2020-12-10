Этот год выдался непростым для людей всего мира, становится трудно сохранять спокойствие и абстрагироваться от негативных новостей. Порой даже кажется, что этот мир охватил хаос. Однако не все так плохо, как вам может показаться. Стоит только прочитать эти милые и жизнеутверждающие истории!

boredpanda решили показать, что хоть в 2020 году было много плохого, хороших вещей было гораздо больше. Поэтому они сделали подборку трогательных, захватывающих и просто милых историй, которые произошли в этом году. Life24 отобрали для вас лучшие из них.

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Этот дедушки закончил школу в 17 и поступил в университет только сейчас. Никогда не поздно начинать сначала

Джонн Хэмм взял из приюта собаку, которую дважды возвращали прошлые хозяева за его слишком энергичный характер. Сейчас у него лучший дом.

Этот спортсмен, Мариос Джанкана, осуществил мечту студентки-биолога с инвалидностью по имени Элефтерия и вынес ее на вершину горы Олимп

Иногда нам жизненно необходимы такие слова

Девушка сделала замечательный подарок мальчику, который потерял любимого дедушку

У родители этой девочки не было средств, чтобы купить ей торт на День рождения, поэтому папа испек его собственноручно

Этот песик очень боялся ехать в машине, поэтому бабушка села с ним на заднее сидение на успокаивала его словам, "Ничего, мы уже почти приехали, смелый мальчик"

В Японии бабушка и дедушка решили, что детям будет одиноко на автобусной остановке. Поэтому они создали фигуру мультипликационного героя Тоторо в полный рост

Эта женщина с марта работает медсестрой в отделении с больными Covid-19. "Я никогда не видел ее такой счастливой как в день, когда она получила эту футболку", - говорит ее сын

"У меня только что была аневризма мозга и мозговое кровотечение. Мне сделали операцию, и я выжила"

"Целых 6 месяцев я был без работы и дома, и вот сейчас у меня есть новая квартира, машина и работа в колл-центре. И я сделал это самостоятельно. Так горжусь собой"

Соседи самостоятельно отремонтировали дом одинокого учителя-пенсионера

Этого зайчонка спасли от лесного пожара

Эта девушка победила рак

"Я не смог присутствовать на свадьбе моего друга, однако мои друзья решили, что я там должен быть"

"Я вышла поженилась с любовью всей моей жизни. Это было непросто, но я так счастлива"

Соседские дети оделись в форму сотрудника службы доставки, с которым они очень сблизились

Он привозил им все самое необходимое, каждый вечер сигналил из машины и улыбался. Они решили показать, что это для них значит.

"Я сделал для своего малыша специальный рюкзак, чтобы он мог свободно передвигаться и одновременно получать необходимые ему для лечения рака лекарства."

Женщины потратили около 45 минут, чтобы спасти котенка, застрявшего в барьере шоссе

Мужчина снес забор, чтобы пить пиво вместе с соседом, соблюдая дистанцию

Этот человек сам сделал столик и подарил его маленькому ресторанчику, в надежде помочь их бизнесу в трудное время.

"Мать моего друга наконец поборола рак груди"

Этот 44-летний мужчина впервые встретил своего биологического отца

"Я нашла этого малыша и принесла его в безопасное место. Мои ребята уже знакомятся с Мартином"

Работники японского музея нашли игрушку, которую их посетитель оставил 30 лет назад, и позаботились о ней – постирали, зашили и нашли новую одежду.

14-летний Ридан Аль-Машуля из Йемена регулярно кормит бездомных стариков со своей зарплаты

Настоящая забота

"Эта женщина анонимно готовит вкусности для своих соседей. Только что мы ее разоблачили"

Детская доброта не знает границ

Сын этой женщины приглсил на свой День рождения незнакомого мальчика только потому, что до этого его никогда не приглашали на такие торжества.

Рейчел была няней для Кертиса больше года. Когда он узнал, что ее выпускной бал отменили, он захотел ее порадовать и устроил ей выпускной вечер дома.