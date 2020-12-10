Цей рік видався непростим для людей усього світу, стає важко зберігати спокій та абстрагуватись від негативних новин. Часом навіть здається, що цей світ охопив хаос. Проте не все так погано, як вам може здаватись. Варто лише прочитати ці милі та життєствердні історії!

У boredpanda вирішили показати, що хоч у 2020 році було багато поганого, хороших речей було набагато більше. Тому вони зробили добірку зворушливих, захоплюючих та просто милих історій, що стались цього року. Life24 відібрали для вас кращі з них.

Читайте також: Дизайнерка створює геніальні сукні, які можна перетворити на геть інше вбрання: фотодобірка

Цей дідуся закінчив школу у 17 і вступив до університету лише зараз. Ніколи не пізно починати спочатку

Джонн Хемм взяв з притулку собаку, якого двічі повертали минулі господари через його занадто енергійний характер. Зараз у нього кращий дім.

Цей спортсмен, Маріос Джанкану, здійснив мрію студентки-біологині з інвалідністю на ім'я Елефтерія та виніс її на вершину гори Олімп

Інколи нам життєво необхідні такі слова

Дівчина зробила чудовий подарунок хлопчику, який втратив улюбленого дідуся

Батьки цієї дівчинки не мали коштів, щоб купити їй торт на День народження, тому тато спік його власноруч

Цей песик дуже боявся їхати у машині, тому бабуся сіла з ним на заднє сидіння на заспокоювала його словами "Нічого, ми вже майже приїхали, сміливий хлопчик"

В Японії бабуся та дідусь вирішили, що дітям буде самотньо на автобусній зупинці. Тому вони створили фігуру мультиплікаційного героя Тоторо у повний зріст

Ця жінка з березня працює медсестрою у відділенні з хворими на Covid-19. "Я ніколи не бачив її такою щасливою як у день, коли вони отримала цю футболку", – каже її син

"У мене щойно була аневризма мозку і мозкова кровотеча. Мені зробили операцію і я вижила"

"Цілих 6 місяців я був без роботи і дому, і ось зараз я маю нову квартиру, машину та роботу в кол-центрі. І я зробив це самостійно. Так пишаюся собою"

Сусіди самостійно відремонтували будинок самотнього вчителя-пенсіонера

Це зайченя врятували від лісової пожежі

Ця дівчина перемогла рак

"Я не зміг бути присутнім на весіллі мого друга, проте мої друзі вирішили, що я маю там бути"

"Я одружилась з коханням всього мого життя. Це було непросто, але я така щаслива"

Сусідські діти одягнулись у форму працівника служби доставки, з яким вони дуже зблизились.

Він привозив їм усе найнеобхідніше та щовечора сигналив з машини та усміхався. Вони вирішили показати, що це для них значить.

"Я зробив для свого малюка спеціальний рюкзак, щоб він міг вільно пересувати і водночас отримувати необхідні йому для лікування раку ліки."

Жінки витратили близько 45 хвилин, щоб врятувати кошеня, що застрягло у бар'єрі шосе

Чоловік зніс паркан, щоб пити пиво разом з сусідом, зберігаючи дистанцію

Цей чоловік сам зробив столик та подарував його маленькому ресторанчику, сподіваючись допомогти їх бізнесу у скрутний час.

"Мати мого друга нарешті поборола рак грудей"

Цей 44-річний чоловік вперше зустрів свого біологічного батька

"Я знайшла цього малюка та принесла його у безпечне місце. Мої хлопці вже знайомляться з Мартіном"

Працівники японського музею знайшли іграшку, яку їх відвідувач залишив 30 років тому, та попіклувались про неї – випрали, зашили та знайшли новий одяг.

14-річний Рідан Аль-Машулі з Ємену регулярно годує бездомних людей похилого віку зі своєї зарплати

Справжня турбота

"Ця жінка анонімно готує смаколики для своїх сусідів. Щойно ми її викрили"

Дитяча доброта не знає меж

Син цієї жінки заросив на свій День народження незнайомого хлопчика тільки тому, що того ніколи не запрошували на такі святкування.

Рейчел була нянею для Кертіса більше року. Коли він дізнався, що її випускний бал скасували, він захотів її потішити і влаштував їй випускний вечір вдома.