В Україні активно борються з булінгом у школах. Важко повірити, але популярні зірки теж з цим стикалися і знайшли сміливість про це розказати публічно.

Журналісти Life24 зробили підбірку зірок, які перемогли булінг своїм успіхом.

Меган Фокс



Меган Фокс \ Фото з Instagram

Цю красуню колись ображали однолітки. Вона розповіла однокласникам, що хоче стати акторкою. І одна дівчинка на Хелловін прийшла у чорному шкіряному костюмі. Всі думали, що це жінка-кішка. Проте вона сказала, що це образ Меган Фокс.

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Через це майбутня зірка дружила в основному лише з хлопцями.

Джастін Тімберлейк



Джастін Тімберлейк \ Фото з Instagram

Актор та співак починав свою кар’єру з шоу "Клуб Мікі Мауса". І через це його не злюбили однолітки.

Однокласники постійно обзивали мене, називали дивним. На щастя, мама навчила мене, що відрізнятися – це добре. Це говорить про те, що ви можете змінити щось у світі,

– cказав Джастін.

Леді Гага



Леді Гага \ Фото gettyimages

Незвичайний стиль проявився у зірки ще в дитинстві. Однолітки жорстоко з неї знущалися через зовнішність. Одного разу "круті хлопці" навіть засунули її головою в сміттєвий бак.

Мене дражнили за те, що я потворна, за мій великий ніс, за мої емоції. Мені говорили, що у мене дивний сміх і що сама я дивна. Вони не розуміли, чому я постійно співаю, чому так захоплена театром і чому у мене такий яскравий макіяж. У мене не було бажання ходити в школу,

– ділиться співачка.

В університеті теж не розуміли її особливостей та сміялися. Навіть створили спільноту у соціальній мережі "Стефані Джерманотта, ти ніколи не будеш популярною".

Селена Гомес



Селена Гомес \ Фото з Instagram

Дівчинка мала лише двох подруг, а на перервах робила домашнє завдання на останніх партах. Проте їй пощастило з кузеною, яка була популярна і захищала майбутню зірку від розбишак.

Шкільні роки – не найкращий час в моєму житті. У мене була така низька самооцінка. У школі я не ходила на побачення з хлопцями. Я була закохана в одного, але ніколи не зізнавалася йому в цьому. Я робила те, що і багато дівчат, а саме – уникала його,

– згадала Селена.

Тейлор Свіфт



Тейлор Свіфт \ Фото з Instagram

Попдіва сучасності була вигнанцем в школі. ЇЇ вважали "сірою мишкою" і не запрошували на вечірки.

Пам'ятаю, коли я вчилася в школі, то єдиною причиною, по якій я почала писати пісні, була моя самотність. Я йшла по коридору і могла почути щось на кшталт "Вечірка, на яку ми йдемо в п'ятницю, буде тусовкою століття. Йдуть все, крім Тейлор",

– загадувала співачка.

Емінем



Емінем \ Фото з Instagram

Ви чули його пісню Brain Damage? Тоді знаєте, що пережив хлопчик у школі. Над ним жорстоко знущалися однолітки та навіть били. У 9 років він дістав такі травми, що тиждень пролежав у комі.

Мене "обробили" в шкільній душовій, били в коридорах, засовували мою голову в шафку,

– згадував репер.

Емінем погано вчився у школі та не хотів ходити на уроки. Одного разу його викликали до дошки, щоб відповідати про конституцію США. А він почав читати реп з нецензурними словами. Після цього хлопця відрахували.