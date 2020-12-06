Истории популярных звезд, которых обижали в школе
В Украине активно борются с буллингом в школах. Трудно поверить, но популярные звезды тоже с этим сталкивались и нашли смелость об этом рассказать публично.
Журналисты Life24 сделали подборку звезд, которые победили буллинг своим успехом.
Меган Фокс
Меган Фокс \ Фото с Instagram
Эту красавицу когда оскорбляли сверстники. Она рассказала одноклассникам, что хочет стать актрисой. И одна девочка на Хэллоуин пришла в черном кожаном костюме. Все думали, что это женщина-кошка. Однако она сказала, что это образ Меган Фокс.
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Поэтому будущая звезда дружила в основном лишь с мальчиками.
Джастин Тимберлейк \ Фото с Instagram
Актер и певец начинал свою карьеру с шоу "Клуб Микки Мауса". И поэтому его невзлюбили сверстники.
Одноклассники постоянно обзывали меня, называли странным. К счастью, мама научила меня, что отличаться – это хорошо. Это говорит о том, что вы можете изменить что-то в мире,
– cказал Джастин.
Леди Гага
Леди Гага \ Фото gettyimages
Необычный стиль проявился в звезды еще в детстве. Сверстники жестоко над ней издевались из-за внешности. Однажды "крутые парни" даже засунули ее головой в мусорный бак.
Меня дразнили за то, что я уродливая, за мой большой нос, за мои эмоции. Мне говорили, что у меня странный смех и сама я странная. Они не понимали, почему я постоянно пою, почему так увлечена театром и почему у меня такой яркий макияж. У меня не было желания ходить в школу,
– поделилась певица.
В университете тоже не понимали ее особенностей и смеялись. Даже создали сообщество в социальной сети "Стефани Джерманотта, ты никогда не будешь популярной".
Селена Гомес
Селена Гомес \ Фото с Instagram
Девочка имела только двух подруг, а в перерывах делала домашнее задание на последних партах. Однако ей повезло с кузеной, которая была популярна и защищала будущую звезду от задир.
Школьные годы – не лучшее время в моей жизни. У меня была такая низкая самооценка. В школе я не ходила на свидания с парнями. Я была влюблена в одного, но никогда не признавалась ему в этом. Я делала то, что и многие девушки, а именно – избегала его,
– вспомнила Селена.
Тейлор Свифт
Тейлор Свифт \ Фото с Instagram
Поп-дива современности была изгоем в школе. Ее считали "серой мышкой" и не приглашали на вечеринки.
Помню, когда я училась в школе, то единственной причиной, по которой я начала писать песни, была моя одиночество. Я шла по коридору и могла услышать что-то вроде "Вечеринка, на которую мы идем в пятницу, будет тусовкой века. Идут все, кроме Тейлор",
– сказала певица.
Еминем
Еминем \ Фото с Instagram
Вы слышали песню Brain Damage? Тогда знаете, что пережил мальчик в школе. Над ним жестоко издевались сверстники и даже били. В 9 лет он получил такие травмы, что неделю пролежал в коме.
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