В Украине активно борются с буллингом в школах. Трудно поверить, но популярные звезды тоже с этим сталкивались и нашли смелость об этом рассказать публично.

Журналисты Life24 сделали подборку звезд, которые победили буллинг своим успехом.

Меган Фокс



Меган Фокс \ Фото с Instagram

Эту красавицу когда оскорбляли сверстники. Она рассказала одноклассникам, что хочет стать актрисой. И одна девочка на Хэллоуин пришла в черном кожаном костюме. Все думали, что это женщина-кошка. Однако она сказала, что это образ Меган Фокс.

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Поэтому будущая звезда дружила в основном лишь с мальчиками.

Джастин Тимберлейк



Джастин Тимберлейк \ Фото с Instagram

Актер и певец начинал свою карьеру с шоу "Клуб Микки Мауса". И поэтому его невзлюбили сверстники.

Одноклассники постоянно обзывали меня, называли странным. К счастью, мама научила меня, что отличаться – это хорошо. Это говорит о том, что вы можете изменить что-то в мире,

– cказал Джастин.

Леди Гага



Леди Гага \ Фото gettyimages

Необычный стиль проявился в звезды еще в детстве. Сверстники жестоко над ней издевались из-за внешности. Однажды "крутые парни" даже засунули ее головой в мусорный бак.

Меня дразнили за то, что я уродливая, за мой большой нос, за мои эмоции. Мне говорили, что у меня странный смех и сама я странная. Они не понимали, почему я постоянно пою, почему так увлечена театром и почему у меня такой яркий макияж. У меня не было желания ходить в школу,

– поделилась певица.

В университете тоже не понимали ее особенностей и смеялись. Даже создали сообщество в социальной сети "Стефани Джерманотта, ты никогда не будешь популярной".

Селена Гомес



Селена Гомес \ Фото с Instagram

Девочка имела только двух подруг, а в перерывах делала домашнее задание на последних партах. Однако ей повезло с кузеной, которая была популярна и защищала будущую звезду от задир.

Школьные годы – не лучшее время в моей жизни. У меня была такая низкая самооценка. В школе я не ходила на свидания с парнями. Я была влюблена в одного, но никогда не признавалась ему в этом. Я делала то, что и многие девушки, а именно – избегала его,

– вспомнила Селена.

Тейлор Свифт



Тейлор Свифт \ Фото с Instagram

Поп-дива современности была изгоем в школе. Ее считали "серой мышкой" и не приглашали на вечеринки.

Помню, когда я училась в школе, то единственной причиной, по которой я начала писать песни, была моя одиночество. Я шла по коридору и могла услышать что-то вроде "Вечеринка, на которую мы идем в пятницу, будет тусовкой века. Идут все, кроме Тейлор",

– сказала певица.

Еминем



Еминем \ Фото с Instagram

Вы слышали песню Brain Damage? Тогда знаете, что пережил мальчик в школе. Над ним жестоко издевались сверстники и даже били. В 9 лет он получил такие травмы, что неделю пролежал в коме.