Не просто виноробня: у Каліфорнії можна скуштувати вино на субмарині часів Другої світової

Екскурсія навіть на звичайну виноробню збурює вир позитивних емоцій. А як вам перспектива відвідати виноробню на справжньому підводному човні? Заінтриговані? Тоді рушайте за нами!

Ми вже розповідали про підводну виноробню, де вино витримують на морському дні. У Каліфорнії вино у воді не витримують, але пропонують гостям, яким забаглося продегустувати напої, спуститися до підводного човна часів Другої світової, де розташувалась виноробня Sottomarino, що в перекладі з італійської й означає "підводний човен".

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Трохи історії

Девід Фрейзер та Браян Кейн мали дві пристрасті: виноробство й море. І от одного дня друзі вирішили сполучити улюблені стихії. Вони облаштували виноробню просто на старій субмарині, яка розташована на штучному острові з багатою історією і інтригуючою назвою – Treasure Island (Острів скарбів)

За часів Другої світової на Острові скарбів діяла військово-морська база, де тренували моряків. Тож підводний човен, на якому тепер проходять дегустації, – аж ніяк не бутафорія: у 40-х роках його також активно використовували для командних навчань. Згодом субмарину списали.

Вхід до виноробні / Фото фейсбук Sottomarino

Девіда та Браяна так захопила історія острова, що вони вирішили дати друге життя тренувальному підводному човну. І тепер їхня виноробня Sottomarino є привабливим туристичним об’єктом. Самі власники гордо називають човен "урбаністичним дегустаційним залом".

Що всередині

Усередині майже нічого не змінили, тож дегустатори мають унікальну можливість побувати на справжньому підводному човні часів Другої світової, збереженого з усіма оригінальними деталями та маркуванням.

Ми даємо гостям змогу дослідити історію острова, його минуле як військово-морської бази США. Ми не реконструювали цей простір, а перепрофілювали й дотримуватимемося цієї стратегії й далі,

– кажуть власники Sottomarino.

Вхід до підводної виноробні / Фото фейсбук Sottomarino

Стара частина субмарини / Фото фейсбук Sottomarino

Гостям пропонують дізнатися більше про Treasure Island: спуститись до підводного човна, оглянути всі приміщення – і на місці продегустувати прекрасні каліфорнійські вина в італійському стилі. А якщо після екскурсії відвідувачам захочеться на свіже повітря, то вони можуть піднятись на палубу й насолоджуватись вином, милуючись чудовим видом на затоку Сан-Франциско.

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Краєвид з оглядового майданчика / Фото фейсбук Sottomarino

Яке вино пропонують на Sottomarino

Мрією Девіда та Браяна було виготовляти на каліфорнійському Острові скарбів вино в італійському стилі за старовинними технологіями. Облаштовуючи це історичне місце для вироблення та дегустації вина, вони дотримувались принципу: "Поважати минуле, прямуючи до майбутнього".

Ми ніколи не створимо італійське вино в Каліфорнії. Але ми можемо виробляти вина з класичних італійських сортів за старовинними технологіями виноробства, які італійські винороби використовували століттями,

– з ентузіазмом пояснюють партнери.

Білі та червоні вина від виноробні Sottomarino / Фото фейсбук Sottomarino

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Ферментація вина відбувається в ємностях із відкритим верхом, а під час мацерації вино дуже обережно перемішують уручну. На Sottomarino дотримуються традиційних технологій виноробства, мінімально втручаючись у процес. Саме завдяки цьому в білих та червоних винах Sottomarino проявляються всі класичні характеристики італійських сортів винограду.

Так у незвичайній виноробні об’єднались історія та культура споживання якісного вина, щоб дарувати відвідувачам незабутні враження.