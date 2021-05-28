Минулого року через пандемію 5-річна Мія Снеддон опинилась в ізоляції від свого тата. Вона саме проходила курс хімієтерапії, і родині довелось прийняти таке важке рішення, щоб не наразити дівчинку на ще більшу небезпеку. Тоді історія дівчинки просто підкорила серце Кейт Міддлтон: вона навіть спілкувалась з нею телефоном.

Читайте також: Прекрасний старт винного літа: фестивалі вина в Україні

Зворушливе фото Мії, яка дивилась на батька через вікно, потрапило до проєкту #HoldStill2020, у якому різні учасники розповідають, з якими труднощами їм довелось стикатись під час пандемії.

Міла, яка проходила курс хімієтерапії під час карантину / Фото The Sun

Під час тієї розмови Міла зізналась, що її улюблений колір – рожевий і запитала, чи є у Кейт Міддлтон костюм принцеси. Тоді герцогиня пообіцяла їй, що колись вони обов'язково зустрінуться і на них будуть одягнуті улюблені сукні саме рожевого кольору.

Герцогиня пообіцяла зустрітись з дівчинкою під час розмови минулого року / Фото The Sun

Тож зараз, через рік після розмови, Кейт Міддлтон запросила дівчинку з її батьками та старшою сестрою до палацу Голірудхаус, офіційної шотландської резиденції королівської родини. Родині Снеддон провели екскурсію по палацу, а тоді відбулась хвилююча зустріч. Коли герцогиня зайшла до кімнати, Міла була просто у захваті, адже здійснилась її мрія!

Герцогиня одягнула рожеву сукню, як і обіцяла / Фото Інстаграм герцогів Кембриджських

Кейт Міддлтон, як і обіцяла вдягнула справжній наряд принцеси: елегантну рожеву сукню з довгими рукавами та плісируванням. Міла також дотримала свого слова і нарядилась у світло-рожеву сукенку з поясом та паєтками, а зачіску прикрасила блискучою діадемою.

Міла одягнула сукню улюбленого рожевого кольору / Фото The Sun

Герцогиня підійшла до дівчинки і сказала: "Привіт, Міла, лише подивись на себе! Я так хотіла б тебе обійняти, дуже приємно познайомитись з тобою особисто". Вона також похвалила образ Міли та попросила її покрутитись у своєму пишному наряді.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Міла була у захваті від зустрічі / Фото The Sun

Тоді Кейт Міддлтон та дівчинка разом присіли на диван та ще деякий час мило спілкувались. Міла була така радісна й схвильована, розмовляючи з герцогинею, що просто не могла всидіти на місці! Воно й не дивно, адже ще рік тому маленька Міла, яка боролась зі страшною хворобою, й подумати не могла, що сидітиме поруч зі своїм кумиром, яка виконала її прохання і одягнула сукню улюбленого кольору дівчинки.

Повне відео цією зустрічі можна подивитись на сторінці герцогів Кембриджських в Інстаграмі: