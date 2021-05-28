В прошлом году из-за пандемии 5-летняя Мия Снеддон оказалась в изоляции от своего отца. Она как раз проходила курс химиотерапии, и семье пришлось принять такое тяжелое решение, чтобы не подвергнуть девочку еще большей опасности. Тогда история девочки просто покорила сердце Кейт Миддлтон: она даже общалась с ней по телефону.

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Трогательное фото Мии, которая смотрела на отца через окно, попал в проект # HoldStill2020, в котором различные участники рассказывают, с какими трудностями им пришлось сталкиваться во время пандемии.

Мила, которая проходила курс химиотерапии во время карантина / Фото The Sun

Во время этого разговора Мила призналась, что ее любимый цвет – розовый и спросила, есть ли у Кейт Миддлтон костюм принцессы. Тогда герцогиня пообещала ей, что когда-нибудь они обязательно встретятся и на них будут надеты любимые платья именно розового цвета.

Герцогиня пообещала встретиться с девочкой во время разговора прошлого года / Фото The Sun

Поэтому сейчас, через год после разговора, Кейт Миддлтон пригласила девочку с ее родителями и старшей сестрой во дворец Голирудхаус, официальную шотландскую резиденцию королевской семьи. Семье Снеддон провели экскурсию по дворцу, а потом состоялась волнующая встреча. Когда герцогиня зашла в комнату, Мила была просто в восторге, ведь осуществилась ее мечта!

Герцогиня надела розовое платье / Фото Инстаграм герцогов Кембриджских

Кейт Миддлтон, как и обещала надела настоящий наряд принцессы: элегантное розовое платье с длинными рукавами и плиссировкой. Мила также сдержала свое слово и нарядилась в светло-розовое платьице с поясом и пайетками, а прическу украсила блестящей диадемой.

Мила надела платье любимого розового цвета / Фото The Sun

Герцогиня подошла к девочке и сказала: "Привет, Мила, только посмотри на себя! Я так хотела бы тебя обнять, очень приятно познакомиться с тобой лично". Она также похвалила образ Милы и попросила ее покрутиться в своем пышном наряде.

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Мила была в восторге от встречи / Фото The Sun

Тогда Кейт Миддлтон и девочка вместе присели на диван и еще некоторое время мыло общались. Мила была такая радостная и взволнованная, разговаривая с герцогиней, что просто не могла усидеть на месте! Оно и неудивительно, ведь еще год назад маленькая Мила , которая боролась со страшной болезнью, и подумать не могла, что сидеть рядом со своим кумиром , которая выполнила ее просьбу и надела платье любимого цвета девочки.