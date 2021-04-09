Кілька важливих речей про вино, які вам слід знати

Якщо ви щойно почали пізнавати світ вина – ось кілька важливих речей, які вам точно стануть у пригоді. Ми підкажемо, на що варто звернути увагу із самого початку і як знайти своє улюблене вино.

І пам’ятайте: світ вина такий різноманітний, що його можна вивчати ціле життя. У цьому його краса. Із кожним новим келихом білого чи червоного ви відкриватимете для себе все нові й нові несподівані аромати.

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Із чого почати "знайомство" з вином

Ідеальний варіант – познайомитися спершу з основними міжнародними сортами винограду. Так вам буде значно легше віднайти улюблений стиль вина. Але будьте готові до того, що з роками вподобання змінюються. Це абсолютно нормально.

На початку шляху довіртеся Італії, Франції, Іспанії. Вивчивши “класику”, можна перейти до тих самих сортів із регіонів Нового Світу – різниця буде вельми цікавою. Розширювати свій винний "світогляд" можна за рахунок так званих автохтонних сортів, характерних для тих чи інших регіонів, – а їх у світі безліч.

І не забувайте про локальні вина. Приміром, в Україні виробляють чудові, самобутні вина – як із міжнародних, так і з автохтонних сортів. Радимо скуштувати знаменитий SHABO Reserve Telti-Kuruk – біле сухе вино з автохтонного сорту Тельті-курук.

Як знайти вино до вподоби

Щоб дібрати вино, яке вам точно смакуватиме, необхідно розібратися в основних характеристиках цього напою. Їх небагато – лише п’ять:

кислотність;

терпкість (залежить від рівня танінів);

уміст цукру (сухе, напівсухе, напівсолодке, солодке);

комплексність аромату і смаку;

"тільність" (легкотіле чи повнотіле).

Найважливіші речі, які варто знати про вино / Фото Unsplash

Що таке "тіло" вина

Хіба вино має тіло? Звісно, має. Це образна характеристика: так називають смакові відчуття щільності та насиченості вина. І білі, і рожеві, і червоні вина можуть мати “легке”, “середнє” чи “повне” тіло. Це залежить від сорту винограду, з якого їх було вироблено, і навіть регіону, у якому він ріс, а також від технології виробництва та стилю вина.

Чи є різниця, де ріс виноград, із якого виробили вино

Безперечно. Смакові та ароматичні ознаки вин залежать від регіону, де ріс виноград. Зауважте: що тепліша місцевість – то менш кислотне та більш “фруктове” вино, рівень алкоголю у ньому вищий; що клімат холодніший – то вино більш кислотне та “хрусткіше”, з меншим рівнем алкоголю.

Вино – більше ніж напій

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Вино – прекрасний інструмент соціалізації, який допомагає зазнайомитись абсолютно різним людям. Але не забувайте завжди дотримуватись правил етикету й знайте міру.

Не забувайте про етикет і міру / Фото Unsplash

Як довго можна зберігати вино

Переважну більшість вин краще випити вже за рік, за два після релізу. Лише деякі з них підходять для довгого зберігання. Тому, якщо хочете сформувати власну колекцію, скористайтеся порадами від знавців вина.

Що таке вінтаж

Усе дуже просто: це вино з винограду одного врожаю. Невінтажне вино – це суміш кількох урожаїв.

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Хороші вина завжди дорогі?

Зрозуміло, що раритети справді коштують дуже дорого. Але можна придбати прекрасне вино, яке не вдарить по гаманцю. Пройдіться спеціалізованими магазинами, спитайте поради в сомельє чи кавістів, що там працюють, – вам допоможуть дібрати чудові варіанти за доступною ціною.