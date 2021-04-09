Если вы только начали познавать мир вина – вот несколько важных вещей, которые вам точно пригодятся. Мы подскажем, на что стоит обратить внимание с самого начала и как найти свое любимое вино.

И помните: мир вина столь разнообразен, что его можно изучать всю жизнь. В этом его прелесть. С каждым новым бокалом белого или красного вы будете открывать для себя все новые и новые неожиданные ароматы.

Интересно "Коркнутое" вино и еще 6 терминов, которые нужно знать, чтобы говорить о вине, как сомелье

С чего начать "знакомство" с вином

Идеальный вариант – познакомиться сначала с основными международными сортами винограда. Так вам будет легче найти любимый стиль вина. Но будьте готовы к тому, что с годами предпочтения меняются. Это абсолютно нормально.

В начале пути доверьтесь Италии, Франции, Испании. Изучив "классику", можно перейти к тем же сортам из регионов Нового Света – разница будет весьма интересной. Расширять свой винный "кругозор" можно за счет так называемых автохтонных сортов, характерных для тех или иных регионов – а их в мире не счесть.

И не забывайте о локальных винах. Так, в Украине производят великолепные, качественные вина с особым характером – как из международных, так и из автохтонных сортов. Советуем попробовать знаменитый SHABO Reserve Telti-Kuruk – белое сухое вино из автохтонного сорта Тельти-Курук.

Как найти вино по вкусу

Чтобы подобрать вино, которое вам точно подойдет, необходимо разобраться в его основных характеристиках. Их немного – всего пять:

кислотность;

терпкость (зависит от уровня танинов);

содержание сахара (сухое, полусухое, полусладкое, сладкое);

комплексность аромата и вкуса;

"тельность" (легкотелое или полнотелое).

Самые важные вещи, которые нужно знать о вине / Фото Unsplash

Что такое "тело" вина

Разве у вина есть тело? Конечно, есть. Это образная характеристика: так называют вкусовые ощущения плотности и насыщенности вина. И белые, и розовые, и красные вина могут иметь “легкое”, “среднее” или “полное” тело. Это зависит от сорта винограда, из которого они изготовлены, а также региона, в котором он произрастал, технологии производства и стиля вина.

Есть ли разница, где рос виноград, из которого изготовили вино

Бесспорно. Вкусовые и ароматические характеристики вин зависят от региона, в котором произрастал виноград. Заметьте: чем теплее местность – тем вино менее кислотное и более “фруктовое”, уровень алкоголя в нем выше; чем климат холоднее – тем оно более кислотное, с меньшим уровнем алкоголя.

Исследуйте новые горизонты винного мира вместе с лучшими образцами украинского виноделия. Выбирайте вино по вашему вкусу в интернет-магазине SHABO

Вино – больше чем напиток

Вино – прекрасный инструмент социализации, который помогает познакомиться знакомиться и общаться с людьми. Однако не забывайте всегда соблюдать правила этикета и знайте меру.

Не забывайте об этикете / Фото Unsplash

Как долго можно хранить вино

Большинство вин лучше выпить в течение года-двух после релиза. Лишь некоторые из них годятся для длительного хранения. Поэтому, если хотите сформировать собственную коллекцию, воспользуйтесь советами от знатоков вина.

Что такое винтаж

Все очень просто: это вино из винограда одного урожая. Невинтажное вино – это смесь нескольких урожаев.

Интересно Как готовить с вином, чтобы получился настоящий шедевр: советы экспертов

Хорошие вина всегда дорогие?

Понятно, что раритеты действительно стоят очень дорого. Но можно приобрести прекрасное вино, которое не ударит по кошельку. Пройдитесь по специализированным магазинам, спросите совета у работающих там сомелье или кавистов – вам помогут выбрать отличные варианты по доступной цене.