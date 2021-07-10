Герої нашої добірки не побоялися поділитися своїми курйозними невдачами в Інтернеті. Вони не тільки підняли настрій багатьом людям, але й змогли самі нарешті розслабитися після важкого дня. Не забувайте, що на зміну темної смуги завжди приходить біла!
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Очікування – реальність
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"Я вивихнув щелепу, поки їв пластівці"
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Десерт вирішив попрощатися
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Когось чекає прекрасна вечеря!
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На це боляче дивитися
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"Мені привезли таку піцу"
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"Загубив телефон на роботі. Потім я його знайшов"
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"Мама закінчила курси перукарів 9 років тому. Після невеликої практики вона запропонувала підстригти мого брата. Ось результат"
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Типовий ранок у Південній Африці
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Дівчина замовила маску з власним обличчям...
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