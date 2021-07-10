Герої нашої добірки не побоялися поділитися своїми курйозними невдачами в Інтернеті. Вони не тільки підняли настрій багатьом людям, але й змогли самі нарешті розслабитися після важкого дня. Не забувайте, що на зміну темної смуги завжди приходить біла!

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Очікування – реальність

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"Я вивихнув щелепу, поки їв пластівці"

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Десерт вирішив попрощатися

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Когось чекає прекрасна вечеря!

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На це боляче дивитися

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Для особливого настрою не потрібно чекати свята. Кличте друзів на келих ігристого та створюйте собі святковий настрій навіть у будні з SHABO, а замовити найкращі вина онлайн можна тут .

"Мені привезли таку піцу"

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"Загубив телефон на роботі. Потім я його знайшов"

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"Мама закінчила курси перукарів 9 років тому. Після невеликої практики вона запропонувала підстригти мого брата. Ось результат"

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Типовий ранок у Південній Африці

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Дівчина замовила маску з власним обличчям...

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