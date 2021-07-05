Більшість робіт талановитого польського майстра – портрети відомих особистостей з шоу-бізнесу, персонажі із кінофільмів тощо. Подивіться на його роботи – і ви не здивуєтеся, що до цього хлопця записуються на прийом з усього світу.

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Приклади своїх татуювань Кароль публікує в інстаграмі: він вже назбирав понад 150 тисяч підписників. Дивовижно, що хтось може робити настільки реальні малюнки!

Кобі Браянт

Папа Іван Павло II

Марлон Брандо

Відьмак

Бред Пітт

Доктор Зло

Джеймс Хетфілд (Металіка)

Чарлі Чаплін

Бетмен

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Мерилін Монро

І навіть портрет песика!

Око!

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Елвіс Преслі