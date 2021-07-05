Большинство работ талантливого польского мастера – портреты известных личностей из шоу-бизнеса, персонажи из кинофильмов и тд. Посмотрите на его работы – и вы не удивитесь, что к этому парню записываются на прием со всего мира.
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Примеры своих татуировок Кароль публикует в инстаграме: он уже собрал более 150 тысяч подписчиков. Удивительно, что кто-то может делать столь реалистичные рисунки!
Коби Брайант
Папа Иоанн Павел II
Марлон Брандо
Ведьмак
Брэд Питт
Доктор Зло
Джеймс Хэтфилд (Металика)
Чарли Чаплин
Бэтмен
Мэрилин Монро
И даже портрет песика!
Глаз!
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Элвис Пресли