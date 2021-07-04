Когда Люк Кормье только начал свой путь как мастера тату, все знакомые говорили, что его работы похожи на наклейки: "Итак, имело смысл добавить белый фон и сделать их действительно похожими на настоящие стикеры" , – рассказывает художник. Позже он усовершенствовал свое творчество: добавил тени в нужных местах, складки и места сгибов бумаги.

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Благодаря искусному расположению линий и теней, а также ярким цветам, от настоящих наклеек татуировки теперь просто не отличить. За этим к Люку Кормье и приходят – создать на своей коже рисунок, который всем вашим знакомым захочется рассмотреть поближе и спросить: "А это точно настоящее тату?"

Создавая свои рисунки, художник вдохновляется известными мультфильмами. Поэтому в его арсенале вы найдете "наклейки" с изображением самых известных героев поп-культуры: от Марио и Микки Мауса до современных Рика и Морти.

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