Коли Люк Корм'є тільки почав свій шлях у татуюванні, всі знайомі казали, що його роботи схожі на наліпки: "Отже, мало сенс додати білий фон і зробити їх дійсно схожими на справжні стікери", – розповідає художник. Пізніше він вдосконалив своє мистецтво: додав тіні у потрібних місцях, складки й місця згинів паперу.
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Завдяки майстерному розташуванню ліній та тіней, а також яскравим кольорам, від справжніх наліпок татуювання тепер просто не відрізнити. За цим до Люка Корм'є і приходять – створити на своїй шкірі малюнок, який усім вашим знайомим захочеться роздивитись ближче і запитати: "А це точно справжнє тату?"
Створюючи свої малюнки, художник надихається відомими мультфільмами. Тому в його арсеналі ви знайдете "наліпки" із зображенням найрізноманітніших героїв попкультури: від Маріо та Мікі Мауса до сучасних Ріка і Морті.
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