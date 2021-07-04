Коли Люк Корм'є тільки почав свій шлях у татуюванні, всі знайомі казали, що його роботи схожі на наліпки: "Отже, мало сенс додати білий фон і зробити їх дійсно схожими на справжні стікери", – розповідає художник. Пізніше він вдосконалив своє мистецтво: додав тіні у потрібних місцях, складки й місця згинів паперу.

Читайте також Побачити Париж та Мальдіви без виїзду за кордон: 5 місць в Україні, де ви ще не бували

Завдяки майстерному розташуванню ліній та тіней, а також яскравим кольорам, від справжніх наліпок татуювання тепер просто не відрізнити. За цим до Люка Корм'є і приходять – створити на своїй шкірі малюнок, який усім вашим знайомим захочеться роздивитись ближче і запитати: "А це точно справжнє тату?"

Створюючи свої малюнки, художник надихається відомими мультфільмами. Тому в його арсеналі ви знайдете "наліпки" із зображенням найрізноманітніших героїв попкультури: від Маріо та Мікі Мауса до сучасних Ріка і Морті.

Веселий сміх, теплі обійми та улюблене вино SHABO – збирайтесь на затишні сімейні посиденьки з рідними та згадуйте найкращі спільні моменти за келихом червоного сухого. Найкращі пропозиції в інтернет-магазині SHABO

Цікаво Занадто мило: 10+ випадкових кадрів, які розчулять навіть найчерствішого

До теми Наче зроблені з ниток: майстер бодіарту створює тату, схожі на нашивки