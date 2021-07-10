Герои нашей подборки не побоялись поделиться своими курьезными неудачами в Интернете. Они не только подняли настроение многим людям, но и смогли сами наконец-то расслабиться после тяжелого дня. Не забывайте, что на смену темной полосы всегда приходит белая!

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Ожидание – реальность

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"Я вывихнул челюсть, пока ел хлопья"

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Десерт решил попрощаться

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Кого-то ждет прекрасный ужин!

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На это больно смотреть

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Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

"Мне привезли такую ​​пиццу"

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"Потерял телефон на работе. Затем я его нашел"

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"Мама закончила курсы парикмахеров 9 лет назад. После небольшой практики она предложила подстричь моего брата. Вот результат"

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Типичное утро в Южной Африке

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Девушка заказала маску с собственным лицом...

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