З ким не буває: 10 людей, які насмішили всіх своїми кумедними невдачами: фото
10 липня 2021 , 08:08Читать новость на русском
Джерело:Reddit
Невдачі – це частина життя. Та поки одні замикаються в собі після таких помилок, інші намагаються моментально розповісти про це, щоб "скинути" негативні емоції.
Герої нашої добірки не побоялися поділитися своїми курйозними невдачами в Інтернеті. Вони не тільки підняли настрій багатьом людям, але й змогли самі нарешті розслабитися після важкого дня. Не забувайте, що на зміну темної смуги завжди приходить біла!
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