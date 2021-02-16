Закохані скували себе ланцюгом на День Валентина: вони житимуть так 3 місяці

Пара із Харкова взяла участь у дуже дивному випробуванні. Вони скували себе ланцюгом і тепер мають прожити так аж 3 місяці. Все заради рекорду.

Джерело: фейсбук Віталий Зорін

Наступні три місяці будуть найцікавішими у житті Олександра та Вікторії. Закохані закували свої руки у цілісний ланцюг. Тепер вони постійно будуть поруч – навіть під час походу у туалет.

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Пара наважилася на таке випробування не просто так. Вони йдуть на рекорд.

Пара адекватна, підготували спеціальний зимовий одяг, потренували побутові процеси. Розраховують на 3 місяці близьких стосунків та на світовий рекорд, – розповів представник Книги рекордів України Віталій Зорін.

На ланцюг поставили спеціальну пломбу – пара не зможе звільнитися без допомоги експертів.

Ланцюг закоханих / Фото Віталій Зорін

Не всім оцінили таку ідею від Олександра та Вікторії. Багато підписників пари не зрозуміли, для чого це робити. Серед інших питань – як вони одягатимуться та ходитимуть в туалет. Але закохані добре підготувалися до челенджу.

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Вони заздалегідь віднесли одяг в ательє, де їм зробили додаткові блискавки на рукавах. З туалетом трохи важче: пара не соромиться робити це вдома, але усвідомлює, що в громадських місцях будуть певні незручності. Доведеться з цим змиритися.

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Все дійство відбулося на День Святого Валентина біля скульптури Єднання у Києві.