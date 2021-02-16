Влюбленные приковали себя цепью на День Валентина: они будут жить так 3 месяца
Пара из Харькова приняла участие в очень странном испытании. Они сковали себя цепью и теперь должны прожить так аж 3 месяца. Все ради рекорда.
Джерело: фейсбук Виталий Зорин
Следующие три месяца будут самыми интересными в жизни Александра и Виктории. Влюбленные заковали свои руки в целостную цепь. Теперь они постоянно будут рядом – даже во время похода в туалет.
Интересно Как поднять себе настроение зимним утром: 7 полезных советов
Пара решилась на такое испытание не просто так. Они идут на рекорд.
Пара адекватная, подготовили специальную зимнюю одежду, потренировали бытовые процессы. Рассчитывают на 3 месяца близких отношений и на мировой рекорд, – рассказал представитель Книги рекордов Украины Виталий Зорин.
На цепь поставили специальную пломбу – пара не сможет освободиться без помощи экспертов.
Цепь влюбленных / Фото Виталій Зорин
Не все оценили такую затею от Александра и Виктории. Многие подписчики пары не поняли, для чего это делать. Среди других вопросов – как они будут одеваться и ходить в туалет. Но влюбленные хорошо подготовились к челленджу.
Они заранее отнесли одежду в ателье, где им сделали дополнительные молнии на рукавах. С туалетом немного труднее: пара не стесняется делать это дома, но осознает, что в общественных местах будут определенные неудобства. Придется с этим смириться.
Интересно 5 забавных предложений руки и сердца, где все пошло не по плану
Все действо состоялось в День Святого Валентина у скульптуры Единение в Киеве.
Поделиться новостью
-
Влюбленные приковали себя цепью на День Валентина: они будут жить так 3 месяца16 февраля , 10:44
-
20 случаев, которые доказывают: прическа может изменить женщину до неузнаваемости – фото15 февраля , 13:20
-
Настоящие красотки: 15 женщин, которые удивительно изменились после похудения – фото11 февраля , 18:31