Пара из Харькова приняла участие в очень странном испытании. Они сковали себя цепью и теперь должны прожить так аж 3 месяца. Все ради рекорда.

Джерело: фейсбук Виталий Зорин

Следующие три месяца будут самыми интересными в жизни Александра и Виктории. Влюбленные заковали свои руки в целостную цепь. Теперь они постоянно будут рядом – даже во время похода в туалет.

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Пара решилась на такое испытание не просто так. Они идут на рекорд.

Пара адекватная, подготовили специальную зимнюю одежду, потренировали бытовые процессы. Рассчитывают на 3 месяца близких отношений и на мировой рекорд, – рассказал представитель Книги рекордов Украины Виталий Зорин.

На цепь поставили специальную пломбу – пара не сможет освободиться без помощи экспертов.

Цепь влюбленных / Фото Виталій Зорин

Не все оценили такую затею от Александра и Виктории. Многие подписчики пары не поняли, для чего это делать. Среди других вопросов – как они будут одеваться и ходить в туалет. Но влюбленные хорошо подготовились к челленджу.

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Они заранее отнесли одежду в ателье, где им сделали дополнительные молнии на рукавах. С туалетом немного труднее: пара не стесняется делать это дома, но осознает, что в общественных местах будут определенные неудобства. Придется с этим смириться.

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Все действо состоялось в День Святого Валентина у скульптуры Единение в Киеве.