Які ж насправді твори стоять за відомими екранізаціями, а також які п’ять книг, що стали основою для популярних серіалів, варто почитати, розповідає Life 24.

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"Важкий понеділок", Санджай Ґупта, Видавництво "Фабула", 2023

Це роман, написаний професійним нейрохірургом і медичним оглядачем Санджаем Ґуптою, який з турботою та гумором розповідає історії п'ятьох лікарів, що працюють в одній з найвідоміших американських лікарень.

Ця книжка стала бестселером у багатьох країнах, а на основі роману був створений однойменний серіал.

Щопонеділка вранці хірурги збираються разом і розбирають власні помилки. Вони постають перед труднощами, рятують життя і борються зі смертю. Однак, так само як і будь-хто з нас, залишаються простими людьми разом зі своїми недоліками, амбіціями, заплутаними почуттями й проблемами.

У драматичній книжці не тільки професійний опис світу медичних фахівців, а і їх особисті переживання і драми.

Трейлер серіалу "Важкий понеділок": дивіться відео

"Усюди жевріють пожежі", Селесте Інґ, Видавництво "Наш Формат", 2023

Селесте Інґ на сторінках свого бестселера майстерно переплітає персонажів та їхні історії. Сім'я Річардсонів живе ідеальним розпланованим життям, принаймні так здається п'ятнадцятирічний Перл. Дівчинка переїжджає зі своєю матір’ю, мандрівною художницею Мією Ворен, в орендований будинок Річардсонів. Та з приїздом Воренів життя у передмісті вже ніколи не буде таким спокійним.

Сімейні проблеми, класові відмінності, мораль, брехня, руйнівна сила таємниць і напруга, що повільно зростає, не залишить читачів байдужими. Це сильна, емоційна, унікальна історія, потужна розповідь про материнство та інколи слабкий зв’язок між матір’ю та дитиною.

Акторка та продюсерка Різ Візерспун обрала цю книжку для свого книжкового клубу, а згодом посприяла створенню мінісеріалу, де зіграла одну з головних героїнь Елену Річардсон.

Трейлер серіалу "Усюди жевріють пожежі": дивіться відео

"Падіння дому Ашерів", Едгар Аллан По, Мультимедійне видавництво Стрельбицького, 2023

Це містична новела класика американської літератури Едгара По, у центрі сюжету якої – Родерік і Медлін, брат і сестра, які мають особливий зв'язок. Тут також присутній таємний оповідач, що є найкращим і єдиним другом Ашерів і проводить їхні останні дні разом з ними.

У своєму творі Едгар По майстерно передає емоційне напруження, безумство, теми сім'ї, ізоляції та метафізичних ідентичностей.

За новелою режисер Майк Фленаґан відзняв драматичний серіал жахів, де генеральний директор корумпованої фармацевтичної компанії стикається зі своїм сумнівним минулим, коли його родина починає вмирати таємничим та жорстоким способом.

Трейлер серіалу "Падіння дому Ашерів": дивіться відео

"Люпен – шляхетний грабіжник", Моріс Леблан Арсен. Видавництво"НК – Богдан", 2022

Перший детектив французького письменника Моріса Леблана із серії книжок про пригоди неординарного грабіжника розповідає про світ злочинців, у якому Люпен відомий як поціновувач вишуканих творів мистецтва.

Гострота його розуму та незрівнянна зухвалість роблять його захопливим і харизматичним героєм. Та одного дня на шляху Люпена стає винятково обдарований детектив Шерлок Холмс, чиє втручання може знищити все, над чим грабіжник працював так довго та натхненно.

Ця історія точно сподобається усім шанувальникам детективної літератури та виняткових інтриг. Доказ тому популярність персонажа, створеного Морісом Лебланом, ще і на екранах. Адже Люпен та його пригоди стали предметом телевізійної адаптації, у якій французький актор Омар Сі зіграв персонажа, що полюбився багатьом.

Трейлер серіалу "Люпен": дивіться відео

"Королева півдня", Артуро Перес-Реверте, Видавництво "Фабула", 2023

Роман знаменитого іспанського письменника сучасності, книжки якого неодноразово екранізували – це латиноамериканська кримінальна драма, що водночас виходить далеко за межі жанру.

"Королева півдня" розповідає про юну Терезу Мендоза – дівчину наркоторговця. Коли бойфренда Терези вбивають, їй доводиться тікати з Мексики, аби зберегти своє життя.

Трейлер серіалу "Королева Півдня": дивіться відео

Ця історія покладена в основу однойменного американського драматичного серіалу на Netflix. Тереза починає свій шлях дівчиною, яка повністю залежить від примх інших, та поступово стає самостійною, рішучою і дещо жорстокою, подекуди навіть жорсткішою за чоловіків у цьому бізнесі.

Книга охоплює дванадцять років її життя після втечі з Мексики. Та на відміну від серіалу, де героїня лишається у США, оригінальна історія розгортається ще й в Іспанії та Марокко.