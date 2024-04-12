Какие же на самом деле произведения стоят за известными экранизациями, а также какие пять книг, ставших основой для популярных сериалов, стоит почитать, рассказывает Life 24.

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"Тяжелый понедельник", Санджай Гупта, Издательство "Фабула", 2023

Это роман, написанный профессиональным нейрохирургом и медицинским обозревателем Санджаем Гуптой, который с заботой и юмором рассказывает истории пяти врачей, работающих в одной из самых известных американских больниц.

Эта книга стала бестселлером во многих странах, а на основе романа был создан одноименный сериал.

Каждый понедельник утром хирурги собираются и разбирают собственные ошибки. Они предстают перед трудностями, спасают жизни и борются со смертью. Однако, так же как и любой из нас, остаются простыми людьми вместе со своими недостатками, амбициями, запутанными чувствами и проблемами.

В драматической книге не только профессиональное описание мира медицинских специалистов, а и их личные переживания и драмы.

Трейлер сериала "Тяжелый понедельник": смотрите видео

"Всюду тлеют пожары", Селесте Инг, Издательство "Наш Формат", 2023

Селесте Инг на страницах своего бестселлера мастерски переплетает персонажей и их истории. Семья Ричардсонов живет идеальной распланированной жизнью, по крайней мере так кажется пятнадцатилетний Перл. Девочка переезжает со своей матерью, странствующей художницей Мией Уорен, в арендованный дом Ричардсонов. Но с приездом Уоренов жизнь в пригороде уже никогда не будет такой спокойной.

Семейные проблемы, классовые различия, мораль, ложь, разрушительная сила тайн и напряжение, что медленно растет, не оставит читателей равнодушными. Это сильная, эмоциональная, уникальная история, мощный рассказ о материнстве и иногда слабой связи между матерью и ребенком.

Актриса и продюсер Риз Уизерспун выбрала эту книгу для своего книжного клуба, а впоследствии поспособствовала созданию мини-сериала, где сыграла одну из главных героинь Елену Ричардсон.

Трейлер сериала "Повсюду тлеют пожары": смотрите видео

"Падение дома Ашеров", Эдгар Аллан По, Мультимедийное издательство Стрельбицкого, 2023

Это мистическая новелла классика американской литературы Эдгара По, в центре сюжета которой – Родерик и Мэдлин, брат и сестра, которые имеют особую связь. Здесь также присутствует тайный рассказчик, являющийся лучшим и единственным другом Ашеров и проводит их последние дни вместе с ними.

В своем произведении Эдгар По мастерски передает эмоциональное напряжение, безумие, темы семьи, изоляции и метафизических идентичностей.

По новелле режиссер Майк Фленаган снял драматический сериал ужасов, где генеральный директор коррумпированной фармацевтической компании сталкивается со своим сомнительным прошлым, когда его семья начинает умирать таинственным и жестоким способом.

Трейлер сериала "Падение дома Ашеров": смотрите видео

"Люпен – благородный грабитель", Морис Леблан Арсен. Издательство "НК – Богдан", 2022

Первый детектив французского писателя Мориса Леблана из серии книг о приключениях неординарного грабителя рассказывает о мире преступников, в котором Люпен известен как ценитель изысканных произведений искусства.

Острота его ума и несравненная дерзость делают его увлекательным и харизматичным героем. Но однажды на пути Люпена становится исключительно одаренный детектив Шерлок Холмс, чье вмешательство может уничтожить все, над чем грабитель работал так долго и вдохновенно.

Эта история точно понравится всем поклонникам детективной литературы и исключительных интриг. Доказательство тому популярность персонажа, созданного Морисом Лебланом, еще и на экранах. Ведь Люпен и его приключения стали предметом телевизионной адаптации, в которой французский актер Омар Си сыграл полюбившегося многим персонажа.

Трейлер сериала "Люпен": смотрите видео

"Королева юга", Артуро Перес-Реверте, Издательство "Фабула", 2023

Роман знаменитого испанского писателя современности, книги которого неоднократно экранизировали – это латиноамериканская криминальная драма, что одновременно выходит далеко за пределы жанра.

"Королева юга" рассказывает о юной Терезе Мендоза – девушке наркоторговца. Когда бойфренда Терезы убивают, ей приходится бежать из Мексики, чтобы сохранить свою жизнь.

Трейлер сериала "Королева Юга": смотрите видео

Эта история положена в основу одноименного американского драматического сериала на Netflix. Тереза начинает свой путь девушкой, которая полностью зависит от прихотей других, и постепенно становится самостоятельной, решительной и несколько жестокой, иногда даже жестче мужчин в этом бизнесе.

Книга охватывает двенадцать лет ее жизни после побега из Мексики. Но в отличие от сериала, где героиня остается в США, оригинальная история разворачивается еще и в Испании и Марокко.