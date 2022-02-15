Кохана таємно приїхала до хлопця з іншого міста: в цей момент він її зраджував

Стосунки на відстані можуть бути ще тим випробуванням, яке не кожен здатен витримати. Особливо непросто, коли ви дійсно рідко бачитеся з партнером, як це сталося у випадку із блогеркою Мері.

Американка Мері Фатц вирішила здивувати коханого, який навчається в Університеті Північної Кароліни. Вона потайки до нього приїхала, але сюрприз взагалі не вдався. Хлопчина в цей момент зовсім не думав за свою дівчину.

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Блогерка Мері / Скриншот тікток maryfatz

Хлопця піймали "на гарячому"

Мері попросила подружку зняти цей особливий момент на відео. На початку ролику дівчина стукає у двері свого коханого у гуртожитку, але він, на її подив, не відчиняв їх. Хоча Мері точно знала, що хлопець був у кімнаті. Дівчина явно не розуміла, що відбувається, тому й досить дивно посміхалася.

Вже згодом, цей момент не потрапив на відео, Мері дізналася, що він розважався з іншою дівчиною. Далека подорож закінчилася великим скандалом. Утім, блогерка не уточнила, чи розійшлася зі своїм хлопчиною.

Коли ти їдеш провідати свого хлопця, який живе на відстані. А він не відповідає, бо у нього є (інша, – Life 24) дівчина, – написала Мері під відео.

Кумедно, але відео стало надзвичайно популярним у тіктоці. За місяць воно набрало понад 28 мільйонів переглядів та 3,4 мільйона вподобайок. Люди підтримали Мері, але не розуміли, чому вона аж так спокійно реагувала: